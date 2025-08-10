COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Educación

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Los interesados deben registrar su postulación en la web del Ministerio de Educación para participar en la convocatoria.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales
Este proceso busca fortalecer el sistema educativo con profesionales en diversas asignaturas y servicios de apoyo social. Foto: Freepik.
Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales
Este proceso busca fortalecer el sistema educativo con profesionales en diversas asignaturas y servicios de apoyo social. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El Ministerio de Educación lanzó una convocatoria para contratar a 2.300 docentes, así como a 500 psicólogos y trabajadores sociales. Las inscripciones para profesores estarán disponibles del 16 al 18 de agosto, mientras que las postulaciones para psicólogos y trabajadores sociales serán del 19 al 21 de agosto.

En ambos casos, la postulación y las bases del concurso se realizan a través de la página web institucional del Ministerio de Educación.

Este proceso busca fortalecer el sistema educativo con profesionales en diversas asignaturas y servicios de apoyo social. La información detallada sobre el registro y las bases está disponible en la plataforma online, garantizando acceso fácil y transparente para los aspirantes.

Convocatoria y becas académicas: oportunidades para profesionales y estudiantes

Hasta el 1 de septiembre continúa abierta la inscripción para las 11 becas completas de maestría en comunicación, ofrecidas por el programa Zoila Ugarte. Los interesados deben llenar un formulario en el sitio web oficial para continuar con las fases de selección.

Las becas de maestría cubren estudios en comunicación corporativa, marketing digital, derechos humanos y comunicación transmedia. Este beneficio académico lo otorgan el Consejo de Desarrollo de Comunicación y la Universidad Internacional de La Rioja, reforzando el desarrollo profesional en Ecuador.

Restricción temporal en senderos turísticos para la seguridad de visitantes

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) informó la suspensión temporal del acceso al sendero Glaciar Hermoso y la Laguna Verde ubicados en el volcán Cayambe. La restricción dura 25 días debido a la acumulación de nieve, con el objetivo de preservar la seguridad de los visitantes.

El acceso es gratuito y se permite llegar solo hasta el refugio Ruales Oleas Berge, ubicado a 4.600 metros de altura y accesible en vehículos 4×4. Al finalizar el periodo de restricción, se evaluará la reapertura de los senderos turísticos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Luis Cano da la victoria a Aucas en el Superclásico capitalino

Juez ordena prisión preventiva para alcalde de Pujilí y nueve implicados por presunto delito de peculado

Renovación urbana en Guayaquil: 3.000 predios notificados para embellecer la ciudad

Mercedes Morales, líder de Los Bajos de Montecristi, muere cinco meses después de un atentado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Luis Cano da la victoria a Aucas en el Superclásico capitalino

Juez ordena prisión preventiva para alcalde de Pujilí y nueve implicados por presunto delito de peculado

Renovación urbana en Guayaquil: 3.000 predios notificados para embellecer la ciudad

Mercedes Morales, líder de Los Bajos de Montecristi, muere cinco meses después de un atentado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Luis Cano da la victoria a Aucas en el Superclásico capitalino

Juez ordena prisión preventiva para alcalde de Pujilí y nueve implicados por presunto delito de peculado

Renovación urbana en Guayaquil: 3.000 predios notificados para embellecer la ciudad

Mercedes Morales, líder de Los Bajos de Montecristi, muere cinco meses después de un atentado

Gobierno de Ecuador ha despedido a 2.295 trabajadores del sector público de los 5.000 previstos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO