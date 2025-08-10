¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

El Ministerio de Educación lanzó una convocatoria para contratar a 2.300 docentes, así como a 500 psicólogos y trabajadores sociales. Las inscripciones para profesores estarán disponibles del 16 al 18 de agosto, mientras que las postulaciones para psicólogos y trabajadores sociales serán del 19 al 21 de agosto.

En ambos casos, la postulación y las bases del concurso se realizan a través de la página web institucional del Ministerio de Educación.

Este proceso busca fortalecer el sistema educativo con profesionales en diversas asignaturas y servicios de apoyo social. La información detallada sobre el registro y las bases está disponible en la plataforma online, garantizando acceso fácil y transparente para los aspirantes.

Convocatoria y becas académicas: oportunidades para profesionales y estudiantes

Hasta el 1 de septiembre continúa abierta la inscripción para las 11 becas completas de maestría en comunicación, ofrecidas por el programa Zoila Ugarte. Los interesados deben llenar un formulario en el sitio web oficial para continuar con las fases de selección.

Las becas de maestría cubren estudios en comunicación corporativa, marketing digital, derechos humanos y comunicación transmedia. Este beneficio académico lo otorgan el Consejo de Desarrollo de Comunicación y la Universidad Internacional de La Rioja, reforzando el desarrollo profesional en Ecuador.

Restricción temporal en senderos turísticos para la seguridad de visitantes

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) informó la suspensión temporal del acceso al sendero Glaciar Hermoso y la Laguna Verde ubicados en el volcán Cayambe. La restricción dura 25 días debido a la acumulación de nieve, con el objetivo de preservar la seguridad de los visitantes.

El acceso es gratuito y se permite llegar solo hasta el refugio Ruales Oleas Berge, ubicado a 4.600 metros de altura y accesible en vehículos 4×4. Al finalizar el periodo de restricción, se evaluará la reapertura de los senderos turísticos.