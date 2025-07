Graham Kersey le enseñó a ‘La Flaca’ Guerrero que «el amor verdadero no huye»

En medio de su lucha contra el cáncer de ovario, María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero ha contado con el apoyo incondicional de sus amigos y su novio, el estadounidense Graham Kersey.

A través de un video, la presentadora ecuatoriana expresó su gratitud hacia las personas que respaldan en esta difícil prueba, especialmente para su pareja, quien le enseñó que «el amor verdadero no huye».

‘La Flaca’ Guerrero y su conmovedor mensaje

En el video se ve a Graham respaldar a María Teresa durante sus tratamientos de quimioterapia y al raparse la cabeza. Incluso, en un momento del clip ella le dice: «Te prometo que volveré a estar linda» y él le responde: «Tú ya estás linda para mí».

En su descripción del video, la guayaquileña expresó lo duro de su tratamiento contra el cáncer y la importancia de no sentirse sola. «Han sido meses duros. Voy por la mitad del tratamiento y mi cuerpo ha pasado por mucho… pero no estoy sola. Estoy profundamente agradecida por el amor de mis amigos, y sobre todo por el de Graham, que ha estado conmigo en mis momentos más vulnerables y en mis días más oscuros», expresó ‘La Flaca’.

Luego, detalló cómo su pareja le ha demostrado lo verdadero que es su amor y cómo debe sentirse. «Me ha recordado que el amor verdadero no huye… se queda», indicó, agregando que «comparto este pedacito de mi proceso no para llamar la atención, sino con la esperanza de que llegue a otras mujeres que están pasando lo mismo que yo. No se rindan. Aférrense al amor que da paz. Rodearse de personas que te miren con esperanza puede ser el mejor medicamento del alma».

¿Quién es Graham Kersey?

A lo largo de su vida, María Teresa Guerrero ha estado casada en dos ocasiones. Primero con Jeff Karram (matr. 2005; div. 2010) y luego con Danny Glick (matr. 2014; div. 2022). Actualmente, su pareja es Grahm Kersey, quien ha comenzado a generar interés por su manera de expresar su amor hacia ‘La Flaca’, lejos de los reflectores, pero muy presente en los momentos más duros de su lucha contra el cáncer.

En una pasada entrevista con un medio nacional, María Teresa indicó que su novio es ajeno al mundo de la farándula y del deporte, y que su relación inició en septiembre de 2023. “Es totalmente diferente a mí, no le gusta para nada la farándula, no es atleta, es un ingeniero aeroespacial, un nerd, le encanta escalar montañas”, contó a Expreso.

Según dijo en ese momento, se conocieron por amigos en común en Colorado, donde ambos residían. Sin embargo, actualmente cambiaron de residencia para seguir con el tratamiento de ‘La Flaca’ en Houston.

La salud de ‘La Flaca’ Guerrero

María Teresa Guerrero enfrenta un cáncer de ovario en etapa 3, que le fue diagnosticado en mayo pasado.

Tras la tercera quimio que se realizó a inicios de julio, la deportista indicó que se realizaría un PET-SCAN (tomografía por emisión de positrones), examen que se realiza en pacientes con cáncer para detectar, evaluar y monitorear la enfermedad.

Los médicos utilizan esta prueba para determinar si el cáncer se ha diseminado, evaluar la respuesta al tratamiento y detectar recurrencias.