Google expande el modo IA con opciones de agente inteligente

Google ha reforzado su modo IA en el buscador con nuevas funciones que lo convierten en un agente inteligente para los usuarios. La compañía anunció que ahora permite reservar en restaurantes y compartir resultados con amigos y familiares de manera directa.

Este modo IA ofrece una experiencia de búsqueda más avanzada al responder preguntas complejas en lugar de múltiples consultas. Además, entrega enlaces con información complementaria.

Google mejora el modo IA con funciones de agente

La tecnológica explicó que el modo IA ahora gestiona procesos como encontrar un restaurante que cumpla con los requisitos del usuario. Tras elegir, el sistema conecta de forma inmediata con la página de reservas para completar el proceso sin pasos adicionales.

Por ahora, la capacidad se concentra en restaurantes, aunque Google adelantó que pronto se extenderá a citas en servicios locales y a la compra de entradas para eventos.

Experimentos en Estados Unidos con personalización

En Estados Unidos, Google lanzó un experimento en Labs para mostrar resultados en modo IA adaptados a los intereses y preferencias de cada usuario. El sistema aprovecha conversaciones previas, el historial de búsqueda y datos de Google Maps.

Además, los resultados generados en el modo IA pueden compartirse con familiares y amigos. Sin embargo, esta opción se mantiene limitada de momento a los usuarios estadounidenses.

Expansión global del modo IA

Las novedades del modo IA llegan acompañadas de una expansión global de esta experiencia de búsqueda con inteligencia artificial. Ahora, la herramienta está disponible en más de 180 países, aunque solo en inglés.

El servicio ya se encontraba en Estados Unidos, India y Reino Unido, pero la expansión marca un paso clave en la estrategia de Google para posicionar su buscador como un asistente integral.

Además, puede sugerir acciones inmediatas, como enviar un correo, crear un recordatorio o abrir aplicaciones relacionadas, todo desde la misma ventana de búsqueda. Esta función convierte a Google en un asistente más interactivo y personalizado, acercándose a lo que tradicionalmente hacen las apps de productividad.