Google convierte Gemini en un tutor personal para los estudiantes con ‘Aprendizaje guiado’

Google anunció la incorporación del modo ‘Aprendizaje guiado’ a su modelo de inteligencia artificial Gemini este miércoles 7 de agosto de 2025, con el objetivo de convertirlo en un «compañero personal de aprendizaje». La nueva función, potenciada por LearnLM, permite a los usuarios desarrollar una comprensión profunda de los temas mediante explicaciones paso a paso, contenido multimedia y preguntas interactivas.

Gemini evoluciona hacia la tutoría educativa

Con esta actualización, Gemini no solo responde consultas, sino que ofrece un entorno conversacional estructurado para el aprendizaje. Aprendizaje guiado, como ha denominado Google a esta función, se apoya en el potencial de LearnLM, un conjunto de modelos lingüísticos diseñados específicamente para asistir en procesos educativos.

Al realizar una pregunta, el usuario recibe una explicación gradual del problema, en lugar de una respuesta directa. Este método favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión conceptual, según destaca la compañía en su blog oficial.

Por ejemplo, al preguntar sobre un problema matemático o un concepto científico, Gemini guía al usuario a través de los pasos lógicos necesarios, haciendo preguntas intermedias, sugiriendo recursos visuales y ajustando el ritmo según la interacción.

Capacidades multimodales: más allá del texto

Una de las fortalezas clave del nuevo modo de aprendizaje de Gemini es su capacidad multimodal, que permite integrar texto con imágenes, diagramas, videos explicativos y quizzes interactivos, elementos que enriquecen la experiencia educativa.

Esto representa un avance frente a los asistentes virtuales tradicionales, limitados a explicaciones textuales. Con Gemini, el usuario puede visualizar un fenómeno físico, interactuar con cuestionarios personalizados o acceder a clips explicativos, todo dentro de una misma conversación.

Además, la herramienta es capaz de adaptar el contenido a distintos niveles de conocimiento, desde conceptos básicos hasta explicaciones técnicas avanzadas, lo que la hace útil tanto para estudiantes como para profesionales o autodidactas.

Un entorno conversacional seguro y flexible

Según Google, el enfoque de ‘Aprendizaje guiado’ busca establecer «un espacio conversacional y sin prejuicios» donde los usuarios puedan aprender de forma amena, personalizada y sin presiones. Esto forma parte de la visión de la empresa de democratizar el acceso a una educación de calidad a través de la inteligencia artificial.

La herramienta permite a los usuarios explorar un tema a su propio ritmo, retomarlo cuando deseen y profundizar según su nivel de interés. En lugar de limitarse a entregar la solución final, Gemini estimula el desarrollo de habilidades de razonamiento y análisis crítico.

Este enfoque se alinea con tendencias recientes en tecnología educativa, que priorizan la interacción significativa con los contenidos sobre la simple recepción de información.

Implicaciones en el futuro del aprendizaje digital

La incorporación del aprendizaje guiado en Gemini marca un paso más hacia la consolidación de asistentes educativos basados en inteligencia artificial como complemento a la educación formal.

Con esta actualización, Google se posiciona en un mercado cada vez más enfocado en soluciones personalizadas, interactivas y centradas en el estudiante. Gemini podría ser utilizado como una herramienta de apoyo escolar, de refuerzo académico o incluso de formación continua para adultos.

Aunque aún no se ha confirmado una integración directa con Google Classroom, fuentes internas apuntan a que este tipo de funciones podrían extenderse a otros productos de la suite educativa de Google en el futuro próximo.

La herramienta está disponible inicialmente en inglés y en determinadas regiones, pero Google ha adelantado que se ampliará progresivamente a otros idiomas y mercados a lo largo de los próximos meses.