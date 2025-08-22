COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crónica

¡Golpe al crimen en Machala! Policía halla armas y oro en vivienda

La Policía Nacional capturó a seis delincuentes en Machala, decomisó armas, explosivos y material aurífero en un operativo contra el crimen organizado.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Las evidencias quedaron bajo custodia policial y los detenidos a órdenes de las autoridades judiciales.
Las evidencias quedaron bajo custodia policial y los detenidos a órdenes de las autoridades judiciales.
Las evidencias quedaron bajo custodia policial y los detenidos a órdenes de las autoridades judiciales.
Las evidencias quedaron bajo custodia policial y los detenidos a órdenes de las autoridades judiciales.

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional capturó a seis delincuentes, decomisó armas, 844 cartuchos y oro en Machala, provincia de El Oro, para desarticular una red criminal.

La madrugada de este viernes 22 de agosto de 2025, un operativo sorpresa sacudió el barrio Oro Verde. La Policía Nacional, con apoyo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), allanó una vivienda donde desmanteló una red dedicada a actividades ilícitas.

Los agentes capturaron a seis hombres, de entre 25 y 40 años, y retuvieron a 16 personas para fines investigativos. En el lugar, decomisaron un fusil calibre 5.56, una escopeta Mosberg calibre 12, tres pistolas calibre 9 mm, 844 cartuchos, seis cargadores y tres radios de telecomunicación, según el Comando de Policía de El Oro.

Los oficiales hallaron 24 envases plásticos con material aurífero, una funda con oro en polvo, herramientas de fundición y tres cajas fuertes, aún en proceso de apertura por el GIR. Además, confiscaron siete celulares y una suma de dinero en efectivo, en proceso de contabilización, según la Policía Judicial, que ingresó los indicios bajo cadena de custodia.

Investigan la procedencia de las armas y el oro

Los aprehendidos, fueron trasladados a la Fiscalía de El Oro, y enfrentan cargos por tenencia de armas, asociación ilícita y actividades mineras ilegales, conforme a los artículos 360 y 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El allanamiento, ejecutado aproximadamente a las 03h00, respondió a denuncias ciudadanas sobre actividades sospechosas en la vivienda, ubicada en una zona residencial de Machala. Los agentes, apoyados por el ECU-911, revisaron grabaciones privadas. Los vecinos reportaron movimientos nocturnos de vehículos y desconocidos, lo que alertó a la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial. La Fiscalía ordenó pericias en el laboratorio de Criminalística para analizar el material aurífero y los dispositivos electrónicos.

El fusil calibre 5.56 y las pistolas hallados sugirieron vínculos con extorsión y sicariato, según el coronel Luis Suárez, jefe de la Zona 7. Los 844 cartuchos incluían calibres 9 mm, 5.56 y 12, compatibles con las armas decomisadas. El material aurífero, valuado preliminarmente en 50.000 dólares, podría provenir de minas ilegales en Zaruma. Las tres cajas fuertes están en análisis por el GIR.

Investigación en curso

La Policía Nacional revisó los celulares para identificar redes criminales, comparando el caso con un operativo en Santa Rosa el 15 de agosto, donde decomisaron armas y oro. La Fiscalía solicitó datos al 1800-DELITO y verificó antecedentes de los aprehendidos, tres con registros por robo y extorsión. Los agentes exploraron conexiones con bandas delictivas activas en El Oro.

La Policía Nacional desplegó 100 agentes adicionales en Machala para prevenir represalias. La Fiscalía agilizó pericias para presentar cargos, mientras el Ejército Ecuatoriano reforzó patrullajes en zonas mineras.

El operativo en Machala capturó a seis delincuentes y decomisó un arsenal, golpeando al crimen organizado. La Policía Nacional investiga, mientras la comunidad exigió seguridad. (22)

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

San Lorenzo recibe inmueble de 2.887,57 m2 por 50 años para construir infraestructuras

CONMEBOL confirma cruces y fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Estados Unidos revisará a fondo solicitudes de visa para el Mundial 2026

Viviendas sostenibles: Por esta razón son una buena inversión para el bienestar de tu familia y el medio ambiente

Harry Kane y Michael Olise lideran la goleada de Bayern Múnich ante Leipzig

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

San Lorenzo recibe inmueble de 2.887,57 m2 por 50 años para construir infraestructuras

CONMEBOL confirma cruces y fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Estados Unidos revisará a fondo solicitudes de visa para el Mundial 2026

Viviendas sostenibles: Por esta razón son una buena inversión para el bienestar de tu familia y el medio ambiente

Harry Kane y Michael Olise lideran la goleada de Bayern Múnich ante Leipzig

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

San Lorenzo recibe inmueble de 2.887,57 m2 por 50 años para construir infraestructuras

CONMEBOL confirma cruces y fechas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Estados Unidos revisará a fondo solicitudes de visa para el Mundial 2026

Viviendas sostenibles: Por esta razón son una buena inversión para el bienestar de tu familia y el medio ambiente

Harry Kane y Michael Olise lideran la goleada de Bayern Múnich ante Leipzig

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO