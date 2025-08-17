COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Confesión

Gigi Mieles y su cambio de postura sobre la maternidad: “De aquí a un futuro, a mí sí me encantaría ser madre”

La actriz e influencer manabita se muestra honesta sobre la evolución de su pensamiento y cómo la maternidad es un camino que no solo depende de ella.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gigi Mieles y su cambio de postura sobre la maternidad: “De aquí a un futuro, a mí sí me encantaría ser madre”
Consciente de que formar una familia implica madurez emocional y de pareja, Gigi Mieles desea compartir esa experiencia con alguien que ofrezca un ambiente sano para sus futuros hijos. Foto: IG miel.mieles.
Gigi Mieles y su cambio de postura sobre la maternidad: “De aquí a un futuro, a mí sí me encantaría ser madre”
Consciente de que formar una familia implica madurez emocional y de pareja, Gigi Mieles desea compartir esa experiencia con alguien que ofrezca un ambiente sano para sus futuros hijos. Foto: IG miel.mieles.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

En una entrevista reciente para el programa ‘Los Hackers del Espectáculo’, la actriz e influencer manabita Gigi Mieles habló con sinceridad sobre su postura frente a la maternidad, un tema que ha generado mucha conversación entre sus seguidores y en redes sociales.

Hace algunos meses, ella fue contundente y afirmó: “Si la vida me lo da, está bien, pero si fuese por mí, no, nunca” al referirse a su deseo de tener hijos. Esta declaración provocó críticas y malentendidos, pues muchos pensaron que no le gustan los niños.

Cambio de mentalidad de Gigi Mieles

En esta ocasión, la actriz explicó que cuando le preguntaron eso, tenía como 21 y estaba pasando por otra etapa, destacando que en ese momento vivía una situación personal distinta que influyó en su respuesta.

Con madurez y desde una nueva etapa personal, Gigi Mieles aclaró: “De aquí a un futuro, a mí sí me encantaría. Yo amo a los niños, eso es otra cosa, la gente pensó que porque yo dije que no quería ser mamá, yo aborrecía a los niños. O sea, yo amo a los niños”, pronunció.

Esta afirmación desmiente cualquier idea errónea sobre su sentimiento hacia los más pequeños.

Factores que influyen

Por otra lado, Gigi Mieles manifestó que su indecisión actual para convertirse en madre responde también al contexto mundial: “Hay muchas cosas en el mundo, guerras, crisis económica, cambio climático. Eso también influye en mi forma de ver si quiero o no”, dijo.

Además, señaló que la maternidad no solo depende de ella, sino que requiere pensar en la pareja adecuada: “Hay que pensar si la persona que está a tu lado podría ser un buen papá o una buena mamá. Yo primero pienso en que ojalá llegue una persona buena, porque no pienso darle un mal padre a mi hijo o a mi hija”, explicó.

Consciente de que formar una familia implica madurez emocional y de pareja, Gigi Mieles desea compartir esa experiencia con alguien que ofrezca un ambiente sano para sus futuros hijos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Video muestra cómo ocurrió la masacre en un billar en la Zona Rosa de Santo Domingo

Kendry Páez debuta en la Ligue 1 con victoria del Racing de Estrasburgo ante Metz

7,9 millones de bolivianos elegirán al nuevo presidente que reemplazará a Luis Arce

Nilson Angulo lidera al Anderlecht con dos asistencias en victoria por 2-0 ante FCV Dender

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Video muestra cómo ocurrió la masacre en un billar en la Zona Rosa de Santo Domingo

Kendry Páez debuta en la Ligue 1 con victoria del Racing de Estrasburgo ante Metz

7,9 millones de bolivianos elegirán al nuevo presidente que reemplazará a Luis Arce

Nilson Angulo lidera al Anderlecht con dos asistencias en victoria por 2-0 ante FCV Dender

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Video muestra cómo ocurrió la masacre en un billar en la Zona Rosa de Santo Domingo

Kendry Páez debuta en la Ligue 1 con victoria del Racing de Estrasburgo ante Metz

7,9 millones de bolivianos elegirán al nuevo presidente que reemplazará a Luis Arce

Nilson Angulo lidera al Anderlecht con dos asistencias en victoria por 2-0 ante FCV Dender

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO