Gavin Newsom: El gobernador de California que desafía a Donald Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció el martes por la noche la militarización de la seguridad ciudadana en Los Ángeles. La calificó como un ataque a la democracia liderado por el presidente Donald Trump. En un contexto de protestas y tensiones políticas, Newsom emplazó al zar antimigración Tom Homan a detenerlo, mientras California se consolida como bastión progresista frente a las políticas federales conservadoras.

En un video difundido el martes, Gavin Newsom alertó sobre lo que calificó como un ataque directo a la democracia en su estado, uno de los principales bastiones demócratas de Estados Unidos. “La democracia está siendo atacada ante nuestros ojos; ha llegado el momento que tanto temíamos”, afirmó, refiriéndose a la creciente presencia de fuerzas federales en Los Ángeles para controlar movilizaciones de protesta.

El papel de Gavin Newsom

La declaración, emitida en un contexto de polarización política, refuerza el papel de Newsom como antagonista del presidente Donald Trump, quien ha intensificado medidas de seguridad y políticas migratorias en el estado. El enfrentamiento alcanzó un punto álgido el domingo. Newsom, en una entrevista con NBC, desafió directamente a Tom Homan, designado por Trump como responsable de las políticas antimigración.

“Que me detenga. Que venga a por mí y me arreste. Me importa mi comunidad”, afirmó Newsom, en respuesta a las insinuaciones de Homan sobre posibles detenciones de autoridades locales que se opongan a las políticas federales. Trump, por su parte, avivó la controversia al declarar el lunes: “Yo lo haría si fuera Tom”. Este intercambio refleja la creciente tensión entre California y la Casa Blanca, en un estado que representa la cuarta economía mundial con un PIB superior a los 4,1 billones de dólares.

El poder de California

California, bajo el liderazgo de Newsom, se ha consolidado como un contrapeso al trumpismo, promoviendo políticas progresistas en derechos civiles, salud, medio ambiente y migración. Desde su asunción en 2019, Newsom ha impulsado medidas como la expansión de la cobertura médica a migrantes indocumentados mayores de 50 años. Además de la moratoria a la pena de muerte y regulaciones para alcanzar cero emisiones en vehículos nuevos para 2035.

Sin embargo, su gestión también ha enfrentado críticas por la crisis de vivienda, con más de 181.000 personas sin hogar en 2023, y la inseguridad en ciudades como Los Ángeles y San Francisco. El perfil político de Newsom, de 57 años, combina una trayectoria forjada en las élites de California con un activismo progresista. Nacido en San Francisco en 1967, hijo de un juez y abogado vinculado a la extinta petrolera Getty Oil, Newsom fundó su primer negocio, PlumpJack, con el respaldo del magnate Gordon Getty.

Su carrera comenzó en 1996 como comisionado de Tráfico y Estacionamiento en San Francisco, antes de convertirse en supervisor y, posteriormente, alcalde de la ciudad entre 2003 y 2011. Durante su alcaldía, Newsom ganó notoriedad al autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo en 2004, desafiando la legislación estatal de la época.

Los problemas del Gobernador

Como gobernador, Newsom ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo una feroz ola de incendios forestales a principios de 2025, que dejó más de 30 muertos y forzó la evacuación de 200.000 personas. Aunque decretó el estado de emergencia y destinó 2.500 millones de dólares a la recuperación, su administración fue cuestionada por la lentitud en la respuesta y la falta de prevención. Asimismo, su gestión de la pandemia de covid-19 generó críticas por el fraude en el sistema de desempleo y la lentitud en la vacunación, Pese a eso superó un intento de destitución en 2021.

En el ámbito migratorio, Newsom ha mantenido una postura de apoyo a los inmigrantes. Indultó a varios con antecedentes penales para evitar su deportación y denunciando las políticas de detención masiva de la administración Trump. “Esto no se trata de seguridad. Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso”, escribió en la red social X, criticando el envío de tropas federales a Los Ángeles. Esta postura lo posiciona como una figura clave en el ala progresista del Partido Demócrata, especialmente tras la derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

Posible candidato a la presidencia

Con su mandato como gobernador limitado hasta 2026, Newsom emerge como un posible candidato presidencial demócrata, aunque en 2024 declinó competir en favor de Harris. Mientras tanto, Harris, nacida en Oakland, aún no ha definido su próximo paso político, ya sea como candidata presidencial, gobernadora o una figura al margen. La rivalidad entre Newsom y Trump ha elevado el tono de la confrontación, que promete intensificarse en los próximos meses.

El contexto político de California, un estado de fuerte tradición demócrata, refuerza su papel como epicentro de resistencia a las políticas de Trump. Las reformas de Newsom en justicia, salud y medio ambiente contrastan con las medidas federales de control migratorio y seguridad, generando un choque ideológico que podría definir el panorama político estadounidense rumbo a las elecciones de 2026 y 2028.

La militarización

La militarización de la seguridad en Los Ángeles, ordenada por la administración Trump, responde a protestas recientes que han sido objeto de controversia. Newsom ha acusado al gobierno federal de sobredimensionar los problemas de seguridad con fines políticos, alimentando una batalla cultural que criminaliza temas como la migración y la educación sexual. Mientras California enfrenta desafíos internos, como la crisis de vivienda y los incendios forestales, Newsom busca proyectar una imagen de liderazgo progresista frente a un panorama político nacional cada vez más polarizado.