Galíndez evita goleada, pero Huracán cae en Manizales por la Sudamericana

En un intenso partido jugado este martes 12 de agosto en el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas superó 1-0 a Huracán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, gracias a un gol de penal de Dayro Moreno, en un duelo donde el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez se erigió como la gran figura visitante.

Primer tiempo: dominio colombiano y protagonismo de Galíndez

Desde el pitazo inicial, Once Caldas mostró una propuesta ofensiva decidida, aprovechando su localía y la altura de 2.150 metros sobre el nivel del mar. El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka se vio obligado a replegarse ante la intensidad del local. En la primera media hora, Galíndez se convirtió en el salvador de Huracán, evitando al menos cuatro oportunidades claras de gol. Tres de ellas fueron mano a mano con Michael Barrios, el jugador más incisivo del equipo colombiano.

La defensa de Huracán, especialmente César Ibáñez, tuvo dificultades para contener las arremetidas de Barrios. Incluso, Dayro Moreno estuvo cerca de sorprender con un remate de larga distancia tras notar a Galíndez ligeramente adelantado. El equipo argentino solo logró inquietar con un remate de Juan Francisco Bisanz y una jugada aislada de Matías Tissera, bien contenida por el arquero James Aguirre.

El penal de Dayro Moreno que marcó la diferencia

En el segundo tiempo, Huracán intentó equilibrar el juego con los ingresos de Luciano Giménez y Gabriel Alanís, ganando presencia ofensiva. Sin embargo, al minuto 57 llegó la jugada decisiva: Mateo Zuleta envió un centro al área para Barrios, quien fue derribado por Ibáñez. El árbitro brasileño Ramón Abatti sancionó el penal sin dudarlo.

El encargado fue Dayro Moreno, que con frialdad engañó a Galíndez y puso el 1-0 para el cuadro blanco, desatando la euforia en el Palogrande. Tras el gol, Huracán adelantó sus líneas en busca del empate. Giménez probó con un potente disparo, pero Aguirre respondió bien. No obstante, el impulso del “Globo” se desinfló rápidamente ante el contraataque colombiano.

Galíndez evita una diferencia mayor

Once Caldas estuvo cerca de aumentar la ventaja con intentos de Mateo García, Felipe Gómez y Jefry Zapata. Sin embargo, el portero ecuatoriano continuó demostrando por qué fue la figura del encuentro, sumando intervenciones clave en los minutos finales.

Gracias a sus atajadas, Huracán mantiene vivas sus esperanzas de revertir la serie en el partido de vuelta, que se disputará el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires.

Contexto de la llave y próximos desafíos

El ganador de esta eliminatoria enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, dos equipos ecuatorianos que también buscan protagonismo en el torneo continental.

Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores en 2004, busca consolidar su regreso a las instancias decisivas de torneos internacionales. Por su parte, Huracán pretende superar esta fase para acercarse a una semifinal internacional, algo que no logra desde la Copa Sudamericana 2015.