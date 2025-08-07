COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Espectáculos
Novedades

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

El actor mexicano se muestra reservado y evita alimentar rumores sobre un posible nuevo romance.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa
A diferencia de situaciones pasadas, el actor ha decidido no exponer detalles de su situación sentimental. Foto: IG People en Español.
Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa
A diferencia de situaciones pasadas, el actor ha decidido no exponer detalles de su situación sentimental. Foto: IG People en Español.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El actor mexicano Gabriel Soto rompió el silencio y aclaró las especulaciones en torno a su vida amorosa en los últimos meses. Tras su ruptura con la actriz Irina Baeva, el galán apareció vinculado sentimentalmente con una conocida influencer. La atención se centró en su cercanía con Ana Carla Sinclair, cantante, con quien fue visto en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ante la insistencia de la prensa sobre esta relación, Gabriel Soto declaró: “Yo puedo viajar con quien quiera, ¿no?”. Sin embargo, evitó confirmar o negar si mantiene un vínculo sentimental con Ana Carla Sinclair, diciendo: “Ay, no sean chismosos, no sean chismosos. No, no, no…”.

Esta postura muestra que mantiene su vida privada lejos del foco mediático.

Gabriel Soto: decisión de privacidad y tranquilidad emocional

A diferencia de situaciones pasadas, Gabriel Soto ha decidido no exponer detalles de su situación sentimental. En abril manifestó su intención de dejar atrás la etapa marcada por su ruptura con Irina Baeva. Explicó que “se cerró no el capítulo, sino el libro completo” y que su prioridad son sus hijas y su trabajo.

El intérprete subrayó que, aunque respeta a quienes abren públicamente su vida privada, para él resulta fundamental preservar el bienestar emocional de su familia y el suyo propio. Expresó, “Nunca, porque es algo privado, muy personal, es algo que no se tiene que sacar a la vida pública. Respeto a quien lo haga así, respeto las opiniones de cada quien”, señaló Gabriel Soto.

Vida amorosa del galán de telenovelas

Gabriel Soto estuvo casado con la actriz mexicana Geraldine Bazán. La pareja contrajo matrimonio en 2016 después de casi una década de relación y tienen dos hijas en común. Sin embargo, se separaron y divorciaron legalmente en 2018 tras varios conflictos y rumores de infidelidad. Después de la separación, Soto inició una relación con la actriz Irina Baeva.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Esta es la ciudad más cara de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Esta es la ciudad más cara de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Esta es la ciudad más cara de Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

TikTok apuesta por la seguridad digital para familias y creadores de contenido

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO