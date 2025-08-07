Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

El actor mexicano Gabriel Soto rompió el silencio y aclaró las especulaciones en torno a su vida amorosa en los últimos meses. Tras su ruptura con la actriz Irina Baeva, el galán apareció vinculado sentimentalmente con una conocida influencer. La atención se centró en su cercanía con Ana Carla Sinclair, cantante, con quien fue visto en Los Ángeles, Estados Unidos.

Ante la insistencia de la prensa sobre esta relación, Gabriel Soto declaró: “Yo puedo viajar con quien quiera, ¿no?”. Sin embargo, evitó confirmar o negar si mantiene un vínculo sentimental con Ana Carla Sinclair, diciendo: “Ay, no sean chismosos, no sean chismosos. No, no, no…”.

Esta postura muestra que mantiene su vida privada lejos del foco mediático.

Gabriel Soto: decisión de privacidad y tranquilidad emocional

A diferencia de situaciones pasadas, Gabriel Soto ha decidido no exponer detalles de su situación sentimental. En abril manifestó su intención de dejar atrás la etapa marcada por su ruptura con Irina Baeva. Explicó que “se cerró no el capítulo, sino el libro completo” y que su prioridad son sus hijas y su trabajo.

El intérprete subrayó que, aunque respeta a quienes abren públicamente su vida privada, para él resulta fundamental preservar el bienestar emocional de su familia y el suyo propio. Expresó, “Nunca, porque es algo privado, muy personal, es algo que no se tiene que sacar a la vida pública. Respeto a quien lo haga así, respeto las opiniones de cada quien”, señaló Gabriel Soto.

Vida amorosa del galán de telenovelas

Gabriel Soto estuvo casado con la actriz mexicana Geraldine Bazán. La pareja contrajo matrimonio en 2016 después de casi una década de relación y tienen dos hijas en común. Sin embargo, se separaron y divorciaron legalmente en 2018 tras varios conflictos y rumores de infidelidad. Después de la separación, Soto inició una relación con la actriz Irina Baeva.