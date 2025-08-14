Franco Mastantuono cumple su sueño en pleno cumpleaños y firma con el Real Madrid hasta 2031

En un día que quedará grabado en su memoria, el joven argentino Franco Mastantuono fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid, coincidiendo con su cumpleaños número 18. El exfutbolista de River Plate firmó contrato por seis temporadas, hasta 2031, y aseguró que dejará “la vida” en el campo para que el aficionado madridista “se sienta identificado” con su juego.

“Siempre fue mi sueño jugar en el Real Madrid y hoy se está cumpliendo. Estoy muy contento y con una alegría enorme en el cuerpo. Quiero que los hinchas sepan que voy a dar todo de mí”, expresó en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde estuvo acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez.

Mastantuono reconoció que en los días previos sintió ansiedad y destacó el recibimiento que ha tenido en la capital española. “No conocía Madrid y me encontré con una ciudad muy linda. Me sentí muy cómodo, aunque con muchas ganas de que llegue este momento”, relató.

Mastantuono llega a darlo todo

El mediapunta zurdo recordó que su primer gran objetivo como futbolista fue debutar en River Plate, equipo que considera “el más grande de América” y que ha mantenido históricamente vínculos con el Real Madrid. “Muchos jugadores han hecho este camino. Mis abuelos me contaron lo que significó Di Stéfano y es una alegría enorme seguir esa tradición”, señaló.

El argentino admitió que la llamada de Xabi Alonso, nuevo técnico del Real Madrid, resultó determinante para decidir su fichaje. “Me dio mucha confianza y eso influyó mucho”, reveló. También confesó que sostuvo conversaciones con Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, equipo que mostró interés en incorporarlo. “Le agradezco su tiempo y sus palabras, es un gran entrenador”, añadió.

Mastantuono se describió como “un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre por derecha”, aunque abierto a adaptarse a lo que requiera el técnico. “Vengo a ayudar al equipo desde donde me necesiten”, afirmó, subrayando que su meta es conectar con la afición blanca.

Su admiración por Messi

En lo futbolístico, no dudó en señalar que Lionel Messi es “el mejor jugador del mundo”, destacando su impacto tanto en el Barcelona como en la selección argentina. Sin embargo, dejó claro que ahora su objetivo es “hacer su propio camino” en el club blanco.

Florentino Pérez, por su parte, elogió a Mastantuono como “uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos” y subrayó que llega a un club que atraviesa “una de las etapas más exitosas de su historia”, con seis Champions League ganadas en los últimos 11 años. El presidente madridista dedicó también unas palabras a River Plate, resaltando la relación histórica entre ambas instituciones y recordando a figuras como Alfredo Di Stéfano. “Estoy seguro de que él estaría muy orgulloso de este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River y con Argentina”, afirmó.

En su intervención, Mastantuono tuvo un emotivo recuerdo para su familia, amigos y equipo de trabajo. “Son indispensables para mí y me enorgullece que puedan disfrutar este momento. Prometo dejar la vida por esta camiseta, hoy comienza una nueva etapa”, dijo, anunciando que llevará el dorsal 30, el mismo que usó en River Plate. El flamante refuerzo madridista concluyó con un mensaje cargado de ilusión: “Que sepan que van a tener a un hincha dentro de la cancha. Espero vivir momentos históricos y ganar muchos títulos con este club. ¡Hala Madrid!”.

Con su llegada, el Real Madrid suma a sus filas a una de las promesas más destacadas del fútbol sudamericano, que ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en la élite europea.