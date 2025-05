Francisco Egas confirma seguimiento a Valencia, Plata y Campana para La Tri

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), anunció que esperan la recuperación de Enner Valencia, Gonzalo Plata y Leonardo Campana para incluirlos en la lista de convocados de Sebastián Beccacece para las Eliminatorias al Mundial 2026.

Seguimiento cercano a los lesionados

Egas informó que el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana monitorea de cerca a Valencia, Plata y Campana, quienes enfrentan problemas físicos. “Nuestros fisioterapeutas están en Brasil, Enner tiene el suyo personal y lo estamos siguiendo de cerca”, afirmó Egas. El técnico Sebastián Beccacece y su asistente Guillermo Marino visitaron a los jugadores la semana pasada para evaluar su estado.

Gonzalo Plata, del Flamengo, trabaja a doble turno con un fisioterapeuta de la selección tras una lesión muscular sufrida el 10 de mayo de 2025. Valencia, del Internacional de Brasil, se recupera de una molestia en el tobillo bajo supervisión médica. Egas expresó optimismo: “Ojalá poder tenerlos acá, donde más vamos a poder trabajar en su recuperación”.

Caso de Leonardo Campana

Campana, delantero del New England Revolution, no completó un partido el 15 de mayo de 2025 debido a una lesión muscular. Egas agradeció al club estadounidense por permitir que el jugador se traslade a Ecuador para su recuperación. “El club fue sensible para liberarlo y permitir que venga a recuperarse acá”, señaló. La FEF espera que Campana esté listo para los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil y Argentina, programados para el 5 y 10 de junio de 2025 en Quito.

Las Eliminatorias al Mundial 2026

Ecuador, actualmente en la segunda posición de las Eliminatorias con 23 puntos se prepara para enfrentar a Brasil y Perú en la fecha 15 y 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sebastián Beccacece anunciará la lista de convocados en los próximos días, y los tres jugadores tienen un pronóstico favorable para estar disponibles. La FEF confía en que, de no recuperarse, otros jugadores podrán asumir el rol.

Importancia de Valencia, Campana y Plata

Enner Valencia, con 42 goles en 83 partidos con La Tri, es el máximo goleador histórico de Ecuador y una pieza clave. Gonzalo Plata, con 6 goles en 40 partidos, aporta desborde en el ataque, mientras que Leonardo Campana, con 4 goles en 18 partidos, busca consolidarse tras su paso por la MLS. Los tres son fundamentales para el esquema de Beccacece, quien prioriza la experiencia para enfrentar a dos potencias sudamericanas.

Perspectivas de Ecuador para el Mundial

Egas destacó la importancia de los próximos partidos: “Enfrentamos a dos de las selecciones más grandes del mundo en nuestra casa, para sellar el sueño de estar en el Mundial 2026”. Ecuador, que clasificó a los últimos dos mundiales, busca asegurar su boleto en un grupo competitivo. La recuperación de los jugadores será clave para mantener el nivel mostrado en las Eliminatorias.