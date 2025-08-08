Flor María Palomeque celebró su cumpleaños 46 entre la preocupación por la salud de su hija

El pasado 6 de agosto, la actriz y comediante ecuatoriana Flor María Palomeque vivió una fecha especial, pero marcada por la incertidumbre y la preocupación. En lugar de festejar rodeada de familiares y amigos, la estrella de La pareja feliz pasó su cumpleaños número 46 en un hospital, acompañando a su hija Fiorella. La menor fue internada de emergencia tras sufrir un problema de salud que alarmó a toda la familia.

Según se informó, Fiorella presentó un fuerte dolor abdominal que llevó a los médicos a sospechar de un posible caso de apendicitis. Sin embargo, después de realizar los exámenes pertinentes, esta hipótesis fue descartada, lo que trajo alivio a Palomeque y su entorno. Finalmente, el martes 7 de agosto la menor recibió el alta médica y continúa su recuperación en casa, bajo el cuidado y el cariño de sus hermanos y padres.

Un momento difícil para Flor María

La actriz, famosa por interpretar a La Mofle, se sinceró sobre lo complicado que fue para ella enfrentar esta situación. En una entrevista reciente con Ecuavisa, confesó que la preocupación por la salud de su hija impactó también en su propio bienestar físico. “Mis defensas se bajaron”, reveló, explicando cómo el estrés emocional puede afectar la salud de los padres en estos casos.

Flor María está casada con el actor y productor Roberto Chávez, con quien tiene cuatro hijos: Roberto, Fiorella, Isabella y Florcita. A pesar del desgaste, su compromiso profesional se mantuvo intacto.

La fuerza del amor y el compromiso

Por pedido de Fiorella, Flor María decidió presentarse en su show durante el fin de semana, demostrando su fortaleza y profesionalismo. “Mi hija me dijo que estaría bien y que fuera a cumplir con mi trabajo”, contó emocionada. La actriz dedicó su presentación a su pequeña, quien le brindó el ánimo necesario para enfrentar el escenario y llevar alegría a su público, a pesar de la situación familiar.

Apoyo y recuperación

Ahora que Fiorella está de regreso en casa, la prioridad de Palomeque es acompañar y cuidar a su hija para que se recupere completamente. Mientras tanto, la actriz ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo de seguidores, colegas y amigos, quienes reconocen no solo su talento en la actuación, sino también su entrega como madre.

La información sobre el alta médica fue confirmada por reporteros de Ecuavisa, quienes dieron detalles mientras esperaban a Álex Vizuete —quien ese mismo día se convirtió en padre por segunda vez— en los exteriores del hospital en Guayaquil.