Fiscalía logró condena de 10 años por homicidio en Ambato

La Fiscalía logró una condena por homicidio de 10 años contra Rigo Humberto E.P., por asesinar a un hombre el 2 de noviembre de 2024 en Ambato, provincia de Tungurahua, tras una discusión violenta.

El 2 de noviembre de 2024, una residencia en Ambato se convirtió en escenario de un crimen brutal. A las 20:00, el administrador del establecimiento alertó al ECU-911 tras encontrar a un hombre sin vida, tendido boca arriba en el suelo, con marcas de violencia. La Policía Nacional llegó al lugar, descubrió el cuerpo y halló a otra persona herida en la misma vivienda. El sobreviviente relató que Rigo Humberto E.P., los atacó con golpes y un cuchillo tras una disputa por la pérdida de sustancias sujetas a fiscalización.

Los agentes inspeccionaron la habitación del agresor, encontraron manchas de sangre en el piso de baldosa y un par de zapatillas salpicadas. La Fiscalía de Tungurahua abrió un proceso por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En la audiencia de juicio, el fiscal presentó pruebas contundentes: una autopsia médico-legal confirmó la muerte por traumatismo craneoencefálico, una pericia de la escena detalló el ataque, y hisopados revelaron sangre compatible con la víctima. Un testigo identificó a Rigo E.P., mediante un reconocimiento fotográfico.

El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua sentenció a Rigo E.P., a 10 años de prisión de forma unánime y ordenó una reparación integral a los familiares de la víctima, cuyo monto se especificará en la sentencia escrita. Los agentes también recolectaron testimonios de los policías que aprehendieron al acusado y del médico legista que examinó al herido. La Fiscalía aseguró que el proceso respetó los derechos del procesado, mientras la comunidad expresó consternación por el crimen.

Los resultados de la investigación terminaron con una condena por homicidio

La Fiscalía consolidó el caso con un informe genético forense que vinculó la sangre encontrada con la víctima. Los agentes de Criminalística analizaron el cuchillo usado en el ataque, hallado en la residencia.

La Policía Nacional revisó el historial de Rigo E.P., que no registró antecedentes penales recientes, según la Policía. Los investigadores descartaron la participación de otros sospechosos tras interrogar al herido, quien confirmó la agresión directa del sentenciado.

Exigen mayor seguridad para evitar delitos

La condena de Rigo Humberto E.P., por homicidio en Ambato marcó un paso hacia la justicia en Tungurahua. La Fiscalía aseguró el proceso, mientras la comunidad exigió mayor seguridad.

Tungurahua reportó 15 homicidios entre enero y octubre de 2024, según el Ministerio del Interior. En septiembre, un caso en Pelileo dejó un herido. Las disputas por sustancias ilícitas aumentaron los delitos violentos en zonas residenciales de Ambato, según reportes policiales.