Fiscalía logra sentencia por tráfico ilícito de armas y explosivos en Santa Elena

La Fiscalía General del Estado de Ecuador obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años y 4 meses de prisión contra Betsy Erminia B. P., y Jesús Alberto V. V., identificados como miembros del grupo de delincuencia organizada “Los Choneros”, por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos.

A ellos los detuvieron el 9 de octubre de 2024 en el sector Velasco Ibarra, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Esto tras un operativo policial que desarticuló una célula dedicada a extorsiones y amenazas. La operación se originó por denuncias reservadas y culminó con el hallazgo de explosivos. Estos incluyen 20 tacos de dinamita y cinco municiones calibre 9 milímetros en su vivienda.

La sentencia

La sentencia emitida en La Libertad, provincia de Santa Elena, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en la costa ecuatoriana. Betsy Erminia B. P., y Jesús Alberto V. V., identificados como parte del grupo delictivo “Los Choneros”, fueron condenados. La sentencia es de 25 años y 4 meses de prisión y al pago de una multa de 600 salarios básicos unificados (aproximadamente 276.000 dólares. Les decomisaron explosivos.

La resolución judicial, anunciada por la Fiscalía General del Estado el 25 de agosto de 2025, responde a un operativo policial. Este lo ejecutaron el 9 de octubre de 2024 en el sector Velasco Ibarra, donde los sentenciados operaban como centro de actividades ilícitas.

En operativo incautan explosivos

El operativo que llevó a la captura de los implicados lo desencadenó denuncias reservadas de moradores y comerciantes de La Libertad, quienes reportaron amenazas e intimidaciones. Según la Fiscalía, los sentenciados exigían dinero a cambio de no atentar contra viviendas o negocios, una práctica conocida como “vacuna” en el contexto del crimen organizado. Ellos lanzaban explosivos a los negopcios o viviendas.

Las labores de inteligencia policial confirmaron que Betsy Erminia B. P. y Jesús Alberto V. V., estaban vinculados a “Los Choneros”, una de las organizaciones delictivas más notorias de Ecuador, asociada con el narcotráfico, extorsión y homicidios. Los aprehendidos se identificaban con un líder conocido como alias “La Firma”, según el reporte oficial.

En el allanamiento hallaron explosivos

Durante el allanamiento de la vivienda utilizada como centro de operaciones, las autoridades encontraron explosivos, entre ellos 20 tacos de dinamita y cinco municiones calibre 9 mm, además de teléfonos celulares que están bajo análisis para determinar posibles conexiones con otras actividades ilícitas.

La operación, ejecutada por la Policía Nacional, contó con la participación de unidades especializadas en inteligencia y respuesta táctica, lo que permitió neutralizar la amenaza sin incidentes adicionales.

Proceso Judicial y Evidencias Clave

En la audiencia de juzgamiento, el fiscal asignado al caso presentó pruebas que sustentaron la condena. Entre los elementos clave se incluyeron los testimonios de nueve personas, que abarcaron a los agentes aprehensores, investigadores y peritos especializados. Los informes periciales fueron determinantes: el reconocimiento del lugar de los hechos detalló la ubicación de las evidencias, mientras que los análisis balísticos confirmaron el calibre y estado de las municiones.

Además, se presentó un informe sobre la destrucción controlada de los explosivos que son 20 tacos de dinamita, realizada bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar riesgos a la población. (27)