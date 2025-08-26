Fiscalía formula cargos por violación en Paján: Procesado enfrenta prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Brayan P., un vecino del recinto El Paraíso, cantón Paján, provincia de Manabí, como presunto autor del delito de violación contra una mujer de 27 años. El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, quien denunció el ataque inmediatamente.

Un juez dictó prisión preventiva para el procesado y medidas de protección para la víctima y su familia, iniciando una instrucción fiscal de 30 días tras la aprehensión en flagrancia.

La detención

En un nuevo caso que sacude la tranquilidad del recinto El Paraíso, en el cantón Paján, provincia de Manabí, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Brayan P., acusado de violar a una mujer de 27 años en su propia vivienda.

El hecho, denunciado el 25 de agosto de 2025, ocurrió mientras el esposo de la víctima estaba ausente cumpliendo con sus labores diarias.La rápida acción de la denunciante permitió la aprehensión en flagrancia del acusado de violación.

Al hombe lo identificaron como un vecino del sector, y el inicio de un proceso penal que busca esclarecer los hechos y garantizar justicia. Según el relato presentado por la víctima ante la Fiscalía de Paján, el ataque tuvo lugar en el interior de su domicilio. Esto cuando Brayan P., aprovechó la ausencia del esposo para ingresar y perpetrar el delito.

Audiencia por violación

La mujer, tras el incidente, alertó de inmediato a las autoridades, lo que desencadenó un operativo policial en el recinto El Paraíso. Agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio del presunto agresor, donde lo detuvieron en tiempo de flagrancia, respetando los protocolos legales para su traslado a la Fiscalía.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos el fiscal asignado al caso presentó una serie de elementos. Estos justificaron la solicitud de prisión preventiva por violación. Entre las pruebas clave se encuentra la denuncia formal de la víctima, quien identificó al procesado y detalló los hechos ocurridos.

Lo presentado en la audiencia

Además, se incluyeron el parte informativo de los agentes aprehensores, las versiones de los policías involucrados, el informe médico-legal practicado a la víctima. Se incluyó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, junto con el levantamiento de indicios.

Estos elementos fueron suficientes para que el Juez de Garantías Penales ordenara la medida cautelar y dispusiera el inicio de una instrucción fiscal de 30 días, conforme a la normativa para delitos flagrantes. (27)