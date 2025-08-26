Fiscalía de Ecuador inicia la audiencia contra cuatro sospechosos de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio

Hoy, 26 de agosto de 2025, a las 08:40, la Fiscalía realizará la audiencia de formulación de cargos contra el exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga y los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, que busca esclarecer la presunta autoría intelectual en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La jueza Daniela Ayala dirigirá la audiencia en la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, al norte de Quito.

El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 durante la campaña presidencial, generó un impacto nacional y evidenció la vulnerabilidad de la política frente al crimen organizado. Villavicencio recibió múltiples disparos al salir de un mitin en Quito, pocos días antes de las elecciones anticipadas. Este caso sigue siendo uno de los más polémicos y relevantes para la justicia ecuatoriana.

Nuevo capítulo en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio

Dos años después, el proceso avanza hacia la imputación de los presuntos autores intelectuales, mientras los responsables materiales ya cumplen una condena de 34 años y ocho meses. La Fiscalía entregó el caso a la jueza con evidencias contundentes que apuntan a la presunta participación de los cuatro señalados. Esta fase representa un paso importante para lograr justicia en el asesinato de Villavicencio.

Los imputados enfrentan diferentes situaciones legales y geográficas que complican el proceso. José Serrano se encuentra detenido en Estados Unidos, al igual que Xavier Jordán. Ronny Aleaga está desaparecido y habría salido hacia Venezuela. Solo Daniel Salcedo permanece en una cárcel ecuatoriana, cumpliendo otras condenas. Estas circunstancias dificultan la actuación judicial en este caso de alto impacto político y social.

Audiencia de formulación de cargos marcará un hito judicial

El 18 de agosto de 2025, la Fiscalía solicitó a la jueza Daniela Ayala la apertura formal de la audiencia para el martes 26 de agosto. La diligencia se realizará de manera mixta, presencial y virtual, en el Complejo Judicial Norte en Quito. El delito imputado es asesinato, según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Por su parte, la Fiscalía sostiene que la investigación se basa en elementos sólidos que permiten presumir la responsabilidad de los cuatro implicados como autores intelectuales del crimen al estilo sicariato contra el excandidato presidencial.

En diciembre de 2023, la Fiscalía destapó el caso Metástasis, que reveló un entramado de corrupción con nexos entre jueces, políticos, abogados y líderes criminales. En los chats del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022, se encontraron conversaciones con usuarios identificados como Xavier J., Daniel S. y Ronny A. Estos personajes expresaban animadversión contra Villavicencio.