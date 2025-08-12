Fher Olvera, de Maná, critica el reguetón y los corridos tumbados: «son muy pobres»

El líder de la banda Maná, Fher Olvera, vuelve a generar gran polémica al reafirmar su postura contra géneros como el reguetón y los corridos tumbados.

El vocalista mexicano sostuvo que la composición de esta música carece de estructura, calidad y contenido.

Durante una entrevista, Olvera explicó por qué su grupo ha evitado incursionar en estos géneros, que hoy en día dominan las plataformas de streaming. Para él, estas propuestas «son muy pobres» a nivel musical. Por eso, considera esta decisión como un acto de coherencia artística.

«Nosotros no le entramos al reggaetón y esas cosas. No, la verdad, no nos late», declaró Fher Olvera a la revista ‘HOLA!’. Añadió que este género musical «ya está pasando de moda». Además, piensa que esta música es «terrible» en cuanto a sus letras.

Fher Olvera arremete contra los corridos tumbados

Fher Olvera también expresó su opinión sobre los corridos tumbados.

Destacó la importancia de reflexionar sobre los mensajes que el público consume, especialmente si promueven la violencia.

Al final, el líder de Maná propone una regulación para los corridos tumbados. Según sus palabras, es una medida necesaria para proteger a la audiencia.

Antecedente

Esta no es la primera ocasión que Fher Olvera expresa su descontento con estos géneros o los artistas que los representan. El año pasado, el vocalista ya había arremetido contra el reguetonero Bad Bunny, tachando su propuesta musical de «vulgar».

«El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad», dijo.

Asimismo, Fher Olvera cree que muchos cantantes «tienen poco talento». Adicionalmente, expresó que no tienen la dedicación o creatividad necesaria para hacer algo mejor.