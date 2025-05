Fercho Gómez no tiene planes de casarse con Mafer Ríos

El chico reality Fercho Gómez, pareja de la actriz María Fernanda Ríos, confesó que en su proyecto de vida no está el matrimonio.

En una reciente entrevista, el modelo guayaquileño indicó que vive un gran momento junto a su pareja, pero que no tienen planes de pasar por el altar. «Yo no me voy a casar, yo no tengo planes de casarme, simplemente estamos felices, así, tal cual», dijo.

Mafer Ríos está de acuerdo con la decisión de Fercho Gómez

Fercho añadió que Mafer comparte su criterio de no casarse, algo que aporta en la continuidad de su relación de pareja. «Ya hemos conversado, pero hemos decidido que no», precisó.

Cabe destacar que en esta mediática pareja hay una gran diferencia de edad, ella tiene 43 y él tiene 29. Sin embargo, esto parece no afectarles al momento de tomar decisiones juntos. «Yo busco crecer con mi pareja y que ella crezca conmigo (…) Ambos nos ayudamos y nada más bonito que crecer profesionalmente y sentimentalmente», agregó Fercho.

No quiere ser mamá

En una pasada entrevista, la rubia dejó claro que no sueña con ser madre. «No es que no pueda. Por ahí leí que decían ‘ay lo mismo decía la Flaca Guerrero, pero después asumió que no podía tener’ No, yo sí puedo tener hijos, sí puedo tener hijos, sí puedo tener hijos, no quiero tener hijos que es diferente», destacó.

La famosa ecuatoriana agregó que la maternidad es una gran responsabilidad y que debe ser asumida como tal. «Ser madre es una responsabilidad gigante, que no quiero asumir, porque no me da la gana», dijo.

La siempre polémica actriz también cuestionó a aquellas personas que aseguran tener hijos para no estar solas en la vejez. «No se trae hijos al mundo solo para que te cuiden de vieja», indicó Mafer.

Así inició el amor de Mafer Ríos y Fercho Gómez

María Fernanda Ríos, actriz y jueza de Soy el Mejor, y Fercho Gómez, bailarín y modelo, iniciaron un romance en 2021 durante las grabaciones del reality de TC Televisión.

La pareja, con 14 años de diferencia, confirmó su relación en octubre de ese año con un beso en el programa, tras meses de rumores.

Su noviazgo, marcado por gestos públicos como regalos y publicaciones en redes, generó controversia por la edad, pero ambos defendieron su amor, destacando su madurez y química.

Se dieron una nueva oportunidad

En 2022, enfrentaron rumores de ruptura tras eliminar fotos en Instagram, pero los desmintieron. Sin embargo, en marzo de 2024, Ríos anunció el fin de su relación de casi tres años, aclarando que fue su decisión y que no hubo terceros involucrados. Agradeció a Gómez por su apoyo y madurez, afirmando que aún se querían, pero «el amor no siempre es suficiente».

En abril de 2024, surgieron especulaciones de reconciliación al retomar contacto en redes, lo que luego se confirmó. Gómez, imagen de la línea masculina de Ríos, continuó en Combate de RTS, mientras ella siguió en Soy el Mejor. Su historia, llena de altibajos, capturó la atención de la farándula ecuatoriana.