Familiares creen que a taxista informal de Manta lo mataron cuando iba a recoger una carrera

Los familiares de Álvaro Damián Macías López de 49 años, creen que el asesinato se dio cuando iba a buscar una carrera. Él fue asesinado en la tarde del lunes 18 de mayo. El hecho ocurrió en el sector Colinas de Rocafuerte, en Manta. Según la Policía, los disparos fueron efectuados cuando la víctima se aprestaba a bajarse del carro. Una llamada al ECU-911 alertó a la Policía. Varias unidades llegaron al lugar. Los agentes encontraron a Macías tendido sobre la calzada. Estaba cerca de su vehículo. El carro seguía estacionado y el motor apagado.

William Salazar, jefe de Operaciones de la Policía en Manta lideró el operativo. Dijo que se realizó el procedimiento habitual. Cerraron el área. Llamaron a los peritos. Buscaron pruebas. Criminalística confirmó la identidad. También recogió evidencias. Hallaron nueve casquillos calibre 9 milímetros. Todas estaban fuera del vehículo. Por eso, los investigadores creen que los disparos se hicieron desde el exterior.

No encontraron armas. Tampoco hubo señales de lucha. El cuerpo fue llevado a la morgue de la ciudadela Ubirríos de Manta. Ahí se hizo la autopsia. Los médicos analizan el número de impactos. También buscan la causa exacta de la muerte. Los peritos tomaron fotos. Revisaron los alrededores. Buscaron cámaras de seguridad. Varias están cerca del lugar. Sin embargo, aún no se sabe si grabaron el momento del crimen. La Policía pidió los videos a los dueños.

Moradores de Colinas de Rocafuerte escucharon disparos

También hablaron con los vecinos. Algunos escucharon los disparos. Otros vieron un movimiento inusual. Pero nadie logró ver a los atacantes. No saben si iban en carro o en moto. Tampoco si eran uno o varios. La familia llegó poco después. Se acercaron a los agentes. Dijeron que Macías no tenía problemas. Aseguraron que trabajaba cada día. No conocían las amenazas. Confirmaron que ese día salió a recoger una carrera. No saben quién lo llamó ni adónde iba.

La Fiscalía de Manta abrió una investigación. Un equipo de peritos analiza el teléfono de la víctima. Revisan llamadas, mensajes y rutas. Buscan pistas sobre las últimas horas de Macías. Este hecho se suma a otros crímenes recientes. Por eso, la Policía anunció que reforzará la seguridad. Habrá más patrullajes. También pedirán apoyo a otras unidades.

La Policía analiza detalles sobre la muerte del taxista informal

Pidieron a la ciudadanía que colabore. Recordaron que las denuncias pueden ser anónimas. Toda información puede ayudar a resolver el caso. Mientras tanto, la familia espera respuestas. También exige justicia. No quieren que el caso quede en la impunidad. Piden que se investigue a fondo. Solicitan apoyo para encontrar a los responsables. Los vecinos del sector están preocupados. Algunos hablaron con medios locales. Lo hicieron de forma reservada. Piden mayor presencia policial. También más controles en las calles.

El crimen dejó preguntas abiertas. ¿Quién lo llamó? ¿Por qué lo mataron? ¿Fue un ataque directo o un hecho al azar? La Policía analiza todas las posibilidades. El caso sigue en investigación. Las autoridades insisten en que cualquier dato puede ser útil. La comunidad espera avances. La familia de Macías, también. En la mañana de este 20 de mayo, después de la autopsia de ley, el cadáver fue retirado de la morgue. Un familiar confirmó que lo velarían un par de horas y luego sería el sepelio.

(2)