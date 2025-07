Familia exige justicia por el atroz asesinato de Mariana del Jesús Celorio

Un nuevo asesinato ocurrió en Santo Domingo. Mariana Celorio, de 58 años, fue encontrada muerta en su vivienda. Familiares y autoridades investigan un posible asesinato con indicios de violencia y robo.

El domingo 20 de julio, Karen López encontró a su madre Mariana del Jesús Celorio, de 58 años, muerta en su casa ubicada entre la vía La Bengala y avenida Juan Pablo II, en Santo Domingo. La mujer tenía una herida abdominal, signos de estrangulamiento y faltaban objetos personales, lo que motivó una investigación por muerte violenta.

La hija encontró el cuerpo al no recibir respuesta

Karen intentó comunicarse varias veces con su madre ese domingo. Al no recibir respuesta, decidió entrar a la casa contigua, donde vivía Mariana.

Usó un palo para abrir la puerta. Al ingresar, la encontró muerta dentro de una habitación. Enseguida llamó al 911 y dio aviso a su familia.

Los agentes de la Policía Nacional, junto con personal de Criminalística y DINASED, llegaron al lugar minutos después. Iniciaron el levantamiento del cadáver y la recopilación de pruebas.

Herida en el abdomen y signos de estrangulamiento

Los peritos identificaron una herida cortopunzante en el abdomen. Además, observaron indicios de estrangulamiento, según el reporte preliminar.

El cadáver fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo para la autopsia. Durante el procedimiento, se detectó la posible falta de un órgano, aunque las autoridades aún no lo confirman oficialmente.

Karen López aseguró que su madre sufría trastornos mentales y tomaba medicamentos sin receta, especialmente para dolores intestinales. También mencionó que Mariana caminaba por las calles del sector pidiendo colaboraciones.

Faltaban el celular y una computadora vieja

Luego del levantamiento, la familia se dio cuenta de que no estaba el teléfono celular ni una computadora, aunque esta última no funcionaba.

Marco J., yerno de la víctima, expresó su desconcierto: “Ella era muy tranquila, no se metía con nadie. No entiendo por qué le hicieron eso”.

El hombre también pidió que el Consejo de Seguridad Ciudadana entregue los videos de las cámaras de vigilancia ubicadas cerca de la zona. Cree que podrían haber grabado a los responsables.

crimen en Santo Domingo: no había señales de puertas forzadas

Según la familia, las seguridades de las puertas estaban intactas, por lo que sospechan que la víctima pudo haber dejado entrar a su agresor.

Karen relató que su madre solía visitar a su propia madre los domingos, pero ese día no avisó como lo hacía siempre. “Llamé muchas veces, pero no respondió. Algo me decía que algo andaba mal”, explicó.

Tras abrir la puerta, vio a Mariana sin vida en una habitación. Su testimonio fue clave para que la Policía empezara a considerar el caso como un asesinato.

Asesinato en Santo Domingo: familia pide ayuda para esclarecer el crimen

Los familiares solicitan apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para avanzar con la investigación.

“Queremos saber con quién habló, a quién llamó. Esos datos podrían llevarnos al responsable”, afirmó Marco J.

La Policía se encuentra revisando pruebas y verificando si hay grabaciones disponibles en los sistemas de seguridad del sector. Hasta ahora no se han reportado personas detenidas.

El cuerpo fue sepultado el martes

El martes 22 de julio, la familia inhumó el cuerpo de Mariana en el cementerio central de Santo Domingo. El acto fúnebre estuvo marcado por el dolor y la indignación.

La expareja de Mariana comentó que la Policía llegó tras la llamada al 911 y procedió con todos los protocolos. “Ellos dijeron que no descartaban una muerte violenta. Esto tiene que aclararse”, añadió.

La comunidad del sector también mostró su preocupación y pidió mayor vigilancia para evitar que hechos similares se repitan (5).