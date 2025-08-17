COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Falta sobre Mosiés Caicedo anula gol y frena a Crystal Palace en empate con Chelsea

Chelsea y Crystal Palace igualaron 0-0 en la primera jornada de la Premier League 2025/26. Una falta sobre Moisés Caicedo frustró un gol de los visitantes.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Falta sobre Caicedo anula gol y frena a Crystal Palace en empate con Chelsea
Jugada de Estêvão Willian, reciente incorporación del Chelsea FC. durante el partido contra Crystal Palace. Foto: @ChelseaFC_Sp
Falta sobre Caicedo anula gol y frena a Crystal Palace en empate con Chelsea
Jugada de Estêvão Willian, reciente incorporación del Chelsea FC. durante el partido contra Crystal Palace. Foto: @ChelseaFC_Sp

María Emilia Vera

Redacción ED.

Chelsea y Crystal Palace inauguraron la temporada 2025/26 de la Premier League con un empate 0-0 en Stamford Bridge este 17 de agosto. En un partido vibrante, la falta sobre el ecuatoriano Moisés Caicedo anuló un gol de los visitantes, marcando un momento clave. Daniel Muñoz, titular en la defensa de Palace, destacó por su solidez, mientras Jefferson Lerma ingresó en el segundo tiempo.

Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, dominó la posesión y generó peligro. Sin embargo, la defensa de Crystal Palace, liderada por Marc Guéhi, resistió con orden. El encuentro mostró a un Palace valiente, reciente campeón de la Community Shield, frente al actual monarca del Mundial de Clubes.

Primer tiempo: intensidad y polémica

Desde el inicio, Chelsea tomó el control del balón, con un 68% de posesión. Cole Palmer y Pedro Neto lideraron los ataques por las bandas. Moisés Caicedo, pilar en el mediocampo, destacó por recuperar balones y distribuir con precisión. En el minuto 12, un tiro libre de Eberechi Eze para Palace fue anulado por una falta sobre Caicedo en la barrera, decisión ratificada por el VAR. Esto generó protestas entre los visitantes.

Crystal Palace apostó por contraataques con Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr. Sin embargo, no lograron claridad, con un disparo desviado de Eze como su mejor chance. Chelsea, pese a su dominio, careció de precisión. Un remate de Joao Pedro pasó cerca del poste. Daniel Muñoz, amonestado a los 28 minutos, mantuvo perspective

System: 28 minutos, se mantuvo firme en la defensa de Palace.

Segundo tiempo: equilibrio sin goles

En la segunda mitad, Chelsea continuó buscando el arco rival. Estêvão, joven talento brasileño, debutó con los Blues, pero no logró desequilibrar. Crystal Palace mantuvo su solidez defensiva, frustrando los intentos locales. Jefferson Lerma, ingresado al minuto 70, aportó energía en el mediocampo, pero las ocasiones claras escasearon.

Ambos equipos mostraron intensidad. Palace intentó sorprender con transiciones rápidas, mientras Chelsea presionó sin éxito. Dean Henderson, portero de los Eagles, realizó intervenciones clave. El empate reflejó el orden táctico de Palace y la falta de definición de Chelsea. El partido, transmitido por Sky Sports, mantuvo la atención de los aficionados en Stamford Bridge.

Encuentro importante para ambos cuadros

El empate deja a Crystal Palace con un punto valioso en su debut. El equipo, dirigido por su técnico, demostró capacidad para competir contra gigantes. Daniel Muñoz consolidó su rol como titular, mientras Lerma sumó minutos importantes. Palace se prepara para su próximo duelo, el 24 de agosto, como local ante Nottingham Forest a las 8:00 a.m. (hora colombiana).

Chelsea, por su parte, mostró ambición, pero necesita mejorar su puntería. Moisés Caicedo se afianza como pieza clave en los planes de Enzo Maresca. Los Blues buscarán su primera victoria en la próxima jornada. El empate, aunque frustrante para los locales, refleja la competitividad de la Premier League en su arranque.

