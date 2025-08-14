Fallece Nobuo Yamada, voz de ‘Pegasus Fantasy’ de ‘Saint Seiya’, a los 61 años

Nobuo Yamada, nacido el 20 de enero de 1964 en Osaka, Japón , dejó un legado imborrable en la industria del anime. Su voz resonó en millones de hogares a través de ‘Pegasus Fantasy’, la canción que acompañó la apertura de ‘Saint Seiya’, conocida en América Latina como ‘Los Caballeros del Zodiaco’.

El tema, interpretado por Yamada como vocalista de la banda MAKE-UP , se convirtió en un himno para los fanáticos del anime desde su estreno en 1986 . MOJOST , encargada de representar al cantante, emitió un comunicado oficial el 13 de agosto de 2025 informando que Yamada falleció de manera pacífica en un hospital donde recibía tratamiento. La causa de su deceso fue un cáncer de riñón , diagnosticado en 2018 , según reportes previos del artista.

A pesar de su enfermedad, Yamada continuó trabajando en proyectos musicales hasta poco antes de su muerte. El comunicado de MOJOST también señaló que la familia del cantante llevó a cabo un funeral privado , respetando las tradiciones japonesas. Además, solicitaron a los seguidores evitar visitas al domicilio familiar para presentar condolencias, con el fin de respetar la privacidad en este momento de duelo.

Un legado musical que trasciende fronteras Además de ‘Pegasus Fantasy’, Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB , compuso e interpretó el ending ‘Blue Forever’ para ‘Saint Seiya’, consolidando su vínculo con la serie. También participó en la banda sonora de la película ‘Saint Seiya: Obertura del Cielo’ (2004) con el tema ‘Never’. Su trabajo no se limitó al anime, ya ‘NoB’ colaboró en canciones para series tokusatsu como ‘GoGo Sentai Boukenger’ y ‘Tensou Sentai Goseiger’. Yamada debutó en 1984 como vocalista de MAKE-UP , una banda de hard rock que marcó la escena musical japonesa de los años 80. En marzo de 2025 , Yamada tuvo que cancelar su participación en el evento ‘Saint Seiya Pegasus Fantasy III Grand Finale’ en Ciudad de México debido a complicaciones de salud. Su dedicación a la música y su conexión con los fans dejaron una huella profunda en la comunidad del anime.