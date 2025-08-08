COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Fabián Frías se refirió a su sorpresiva salida de Mushuc Runa tras un ‘microciclo’ con el ‘Ponchito’

Frías optó por un tono conciliador y reconoció que el presidente Luis Chango actuó de forma correcta en el marco contractual.
Fabián Frías se refirió a su sorpresiva salida de Mushuc Runa tras un 'microciclo' con el 'Ponchito'
Fabián Frías se refirió a su sorpresiva salida de Mushuc Runa tras un 'microciclo' con el 'Ponchito'
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

[email protected]

La estadía de Fabián Frías en Mushuc Runa fue tan breve como intensa. Apenas 16 días duró el entrenador argentino en el banquillo del ‘Ponchito’ antes de ser despedido, en medio de una racha negativa y la eliminación en Copa Ecuador. Este viernes, el técnico habló con los medios y dio su versión sobre los hechos, subrayando que la falta de tiempo y un plantel reducido condicionaron su trabajo.

“Sabíamos a qué club llegamos, claro está que es un equipo que no lo armamos nosotros”, señaló Frías en diálogo con Mundo Deportivo. El estratega explicó que, tras la participación del equipo en Conmebol Sudamericana, el grupo quedó disminuido y con menos opciones. “Después de la Sudamericana el plantel quedó más corto, la situación no estaba como debe estar”, agregó.

Fabián Frías también se refirió a la inevitable comparación con su antecesor, Éver Hugo Almeida, a quien valoró por haber tenido la oportunidad de planificar y conocer a fondo el plantel. “Lo de Éver Hugo Almeida fue muy bueno y ellos tuvieron la posibilidad de armar y conocer este plantel. Nosotros llegamos a cambiar actitudes y algunas cosas nada más. A nosotros nos faltó tiempo”, recalcó.

Fabián Frías y Mushuc Runa, un amor fugaz

El argentino no evitó hablar sobre el partido que marcó su despedida: la derrota 1-3 de Mushuc Runa ante Guayaquil City en Copa Ecuador. Si bien no puso excusas, Fabián Frías sí apuntó a factores externos. “No es excusa, pero contra Guayaquil nos perjudicaron”, dijo, dejando entrever su inconformidad con el arbitraje.

En cuanto a su relación con la directiva, Frías optó por un tono conciliador y reconoció que el presidente Luis Chango actuó de forma correcta en el marco contractual. “Yo había firmado un contrato hasta final de temporada. Con el abogado Chango todo es correcto, podré no compartir pero llego a entenderlo”, manifestó.

Durante su corto paso por el club, Frías dirigió tres partidos y perdió los tres: 0-1 ante Técnico Universitario, 1-2 frente a Liga de Quito y 1-3 contra Guayaquil City. La mala racha mantuvo a Mushuc Runa en el último lugar de la tabla acumulada de LigaPro, situación que ya arrastraba desde antes de su llegada.

Ahora, la dirección técnica queda en manos de Paúl Vélez, quien asumió este jueves con el reto de revertir un panorama crítico. Fabián Frías, por su parte, se marcha con la sensación de que su proyecto no tuvo el tiempo necesario para dar frutos. “Llegamos con la idea de cambiar cosas, pero el fútbol no espera”, concluyó. Su salida suma un nuevo capítulo a la inestabilidad del “Ponchito”, que en una sola temporada ya ha visto pasar tres entrenadores sin encontrar la fórmula para salir del fondo.

