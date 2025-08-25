Fabián Balbuena, baja en Paraguay por fractura de peroné para Eliminatorias 2026

El defensor paraguayo Fabián Balbuena sufrió una fractura de peroné el 23 de agosto de 2025 en Porto Alegre, Brasil, durante un partido del Gremio, quedando descartado para los duelos de la Albirroja contra Ecuador y Perú en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, según confirmó el club.

Una lesión que impacta a la Albirroja

El Gremio de Porto Alegre anunció que su defensor Balbuena, de 34 años, sufrió una fractura de peroné en el tobillo derecho durante el empate 0-0 ante el Ceará por la fecha 21 del Brasileirão 2025. La lesión ocurrió tras una entrada de Aylon Tavella, quien no recibió amonestación. Balbuena fue sustituido al final del primer tiempo. Tras estudios médicos, se confirmó que estará de baja por al menos un mes, aunque podría llevarse hasta tres meses.

La Selección Paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro, perderá a Balbuena, segundo capitán del equipo, para los partidos ante Ecuador el 4 de septiembre en Asunción y Perú el 9 de septiembre en Lima, correspondientes a las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, según Unicanal.

Lesión y apoyo de la Albirroja

El incidente ocurrió en el Levadias Stadium durante un choque con Aylon, inicialmente diagnosticado como un esguince de tobillo, pero las pruebas de imagen revelaron la fractura, según el comunicado oficial del Gremio. La Albirroja expresó su apoyo mediante un mensaje en redes sociales: “¡Estamos con vos, Fabián! Tu garra guaraní será más fuerte que cualquier obstáculo. La Albirroja y todo un país están contigo en esta recuperación”, publicado el 24 de agosto.

Balbuena, con 34 partidos y 2 goles con Paraguay, es una pieza clave en la defensa de Alfaro, que suma 24 puntos y ocupa el quinto puesto en la tabla de las Eliminatorias, asegurando hasta ahora un cupo al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Impacto en Paraguay y recambio

La baja de Balbuena se suma a las de Isidro Pitta, Mathías Villasanti y Ronaldo Dejesús, confirmadas por Versus, dejando a Paraguay con cuatro ausencias para el cierre de las Eliminatorias. El técnico Gustavo Alfaro planea convocar a Alan Benítez, Alexis Duarte y Ronaldo Martínez como posibles reemplazos, según Versus. Desde el plano local, Gustavo Velázquez, Roberto Fernández y Hugo Quintana también tienen opciones de ser llamados, de acuerdo con ABC Color.

Paraguay enfrentará a Ecuador, segundo con 25 puntos, en un duelo crucial para consolidar su clasificación. El partido contra Perú, que pelea por ir al repechaje, cerrará el camino al Mundial 2026.

Trayectoria y proyección de Balbuena

Fabián Balbuena, nacido en Ciudad del Este, llegó al Gremio en julio de 2025 tras jugar en el Dynamo Moscú, West Ham y Corinthians. Con una altura de 1,89 m, es un pilar defensivo conocido por su solidez aérea y liderazgo. Su lesión, que podría extenderse hasta noviembre de 2025, lo mantendrá fuera del Brasileirão, afectando los planes de Gremio, que marcha en la décima posición del campeonato.

Osvaldo Insfrán, médico de la Selección Paraguaya, indicó que Balbuena requerirá un procedimiento quirúrgico con un tiempo de recuperación estimado de cuatro meses. Esto podría retrasar su regreso hasta enero de 2026.