Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Impacto

Explosión en una vivienda de Santa Rosa deja daños materiales

Dos sujetos en moto lanzaron un explosivo contra una vivienda en Santa Rosa y dejaron un panfleto con amenazas por presunta extorsión. No hubo heridos.
Terror en la madrugada: lanzan explosivo y amenazan a familia en Santa Rosa
Terror en la madrugada: lanzan explosivo y amenazan a familia en Santa Rosa

Redacción

Redacción ED.

La madrugada de este sábado 9 de agosto de 2025, un artefacto explosivo fue detonado frente a una vivienda ubicada en las calles El Oro y Simón Bolívar, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. El estallido ocasionó daños materiales significativos en la fachada del inmueble y en un vehículo cercano. En la escena fue encontrado un panfleto con amenazas de un grupo delictivo, dirigido al propietario por no cancelar una supuesta “vacuna” (extorsión).

Explosivo y panfleto con amenaza

El hecho ocurrió alrededor de las 01h20, cuando, según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta azul arrojaron un artefacto explosivo hacia el inmueble. La detonación causó afectaciones estructurales en la puerta principal y el tumbado del corredor, además de daños a un vehículo estacionado en las inmediaciones.

La Policía Nacional confirmó que no hubo personas heridas y que el propietario de la vivienda fue puesto a buen recaudo tras el ataque. En el lugar se halló un panfleto amenazante firmado por un grupo delictivo, en el que se advertía sobre represalias si no se cumplía con el pago exigido.

Investigación y respuesta policial

El caso fue asumido por personal de la Policía Judicial y de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE), que iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

De manera paralela, se mantienen operativos de control y vigilancia preventiva en Santa Rosa, con patrullajes intensificados en sectores considerados de riesgo, para prevenir nuevos atentados relacionados con la extorsión conocida como “vacuna”.

Extorsiones y violencia criminal en aumento en Santa Rosa y otros cantones

El ataque en Santa Rosa se suma a una creciente ola de atentados con explosivos y amenazas en varias ciudades del país, vinculados a redes delictivas que exigen pagos extorsivos a comerciantes, transportistas y ciudadanos particulares.

Según datos de la Policía Nacional, solo en los primeros siete meses de 2025 se han registrado más de 250 casos relacionados con extorsión y uso de explosivos a nivel nacional, siendo las provincias costeras, como Guayas, Esmeraldas y El Oro, las más afectadas.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de extorsión a través de los canales oficiales y evitar realizar pagos ilegales. Se ha reforzado la presencia de la UNASE y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) en zonas críticas del país como parte de una estrategia de contención del crimen organizado. (12)

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
Noticias en la web

