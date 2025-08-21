Estudio revela que la vitamina B5 podría ser clave para dejar atrás las canas

Un estudio de la Universidad de California, publicado en la revista Women’s Health, sugiere que la vitamina B5 podría restaurar el color natural del cabello, dejando atrás las canas.

Los investigadores realizaron el análisis en Estados Unidos para explorar alternativas al uso de tintes químicos, enfocándose en la producción de melanina. Los resultados preliminares se basan en ensayos con participantes que recibieron suplementos, destacando un posible avance en el tratamiento del encanecimiento capilar.

Rol de la vitamina B5 en las canas

El estudio se centró en el papel de la vitamina B5 (pantotenato de calcio) en la síntesis de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. Los investigadores encontraron que un incremento en la ingesta de esta vitamina podría estimular su producción, potencialmente revirtiendo el encanecimiento.

Los ensayos se realizaron durante un mes, administrando 200 mg diarios a participantes con canas iniciales. Los resultados indican que algunos sujetos mostraron cambios visibles en la pigmentación capilar.

La investigación subraya que este efecto es más notable en las etapas tempranas del encanecimiento.

Los autores recomiendan consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación, debido a la necesidad de personalizar las dosis.

Una alternativa a los tintes químicos

Los científicos destacan que la vitamina B5 ofrece una opción menos agresiva que los tintes químicos tradicionales.

El estudio, basado en un grupo de participantes, sugiere que la repigmentación podría lograrse con un enfoque natural, evitando los efectos secundarios de productos químicos.

Los ensayos duraron 30 días, y los cambios se observaron en un subconjunto de los involucrados, según los datos reportados en Women’s Health.

Los autores advierten que los resultados son preliminares y no garantizan éxito generalizado. Se requieren ensayos clínicos más amplios, controlados y prolongados para confirmar la eficacia y seguridad de la vitamina B5 en la reversión de canas.

El estudio enfatiza que la suplementación no debe considerarse una solución definitiva sin mayor respaldo científico.

¿Por qué aparecen las canas?

Las canas aparecen debido a la disminución natural de la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello, por parte de los melanocitos en los folículos pilosos. Este proceso está influenciado principalmente por el envejecimiento, que reduce la actividad de estas células con el tiempo.

Otros factores incluyen el estrés oxidativo, causado por radicales libres que dañan las células productoras de pigmento, y factores genéticos, que determinan la edad aproximada en que comienzan a aparecer, generalmente entre los 30 y 40 años.

Condiciones médicas como deficiencias de vitamina B12, enfermedades tiroideas o albinismo también pueden acelerar el encanecimiento. El humo del tabaco y la exposición prolongada al sol son factores ambientales que contribuyen.

Vitamina B5 en productos naturales

La vitamina B5 está presente en alimentos como hígado, salvado de trigo, huevos, champiñones y pescado.

Los especialistas insisten en la importancia de una alimentación equilibrada y variada, rica en vitaminas del complejo B, para preservar la salud y vitalidad del cabello. (13).