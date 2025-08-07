Estrecho margen de puntos tienen al ‘rojo vivo a la LigaPro para el hexagonal final

El líder de la LigaPro

Independiente del Valle, líder con 49 puntos, enfrentará el sábado a las 19h00 a Manta FC, equipo en zona de descenso, en el estadio Jocay. Este partido representa un desafío estratégico para el líder, que debe decidir si reserva jugadores clave para su duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana contra Mushuc Runa el próximo martes o si prioriza defender su posición en la LigaPro.

Por su parte, Liga de Quito (LDU), con 43 puntos, se medirá el sábado a las 16h30 contra Aucas (35 puntos) en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Este enfrentamiento es crucial para los ‘albos’, que buscan mantenerse cerca del líder, y para Aucas, que defiende su sexto puesto en la tabla, vital para clasificar al hexagonal final.

Lucha por el hexagonal y copas internacionales

Barcelona SC, tercero con 41 puntos, visitará el domingo a las 18h00 a El Nacional en el estadio Olímpico Atahualpa. A pesar de la crisis económica y futbolística que atraviesa El Nacional, el equipo intentará sumar puntos para alejarse de los últimos puestos. Barcelona, liderado por el goleador Janner Corozo, buscará afianzarse entre los primeros.

Emelec, con 31 puntos, enfrentará el lunes a las 16h00 a Deportivo Cuenca (35 puntos) en el estadio George Capwell. Los azules, tras tres victorias consecutivas frente a Mushuc Runa (1-0), Manta (2-4) y Libertad (1-2), han recuperado terreno bajo la dirección del técnico Guillermo Duró. Este duelo directo será determinante para ambos, ya que Deportivo Cuenca defiende su quinto puesto en la tabla.

Otros encuentros clave incluyen a Mushuc Runa (17 puntos, último en la tabla) contra Libertad (34 puntos) el sábado a las 14h00 en el estadio Fernando Guerrero Guerrero, y los partidos del domingo: Vinotinto vs. Técnico Universitario a las 13h00, y Macará vs. Delfín a las 15h30, todos enfocados en evitar el descenso o acercarse a un cupo para la Copa Sudamericana.

Según formato de LigaPro 2025

Al concluir esta etapa, los seis primeros clasificarán al hexagonal final I para disputar el título y tres cupos a la Copa Libertadores 2026, mientras que los equipos del séptimo al duodécimo lugar jugarán el hexagonal final II por un cupo adicional a la Copa Sudamericana. Los últimos cuatro equipos disputarán un cuadrangular de descenso, con los dos últimos descendiendo a la Serie B 2026. Los puntos acumulados en la fase inicial se mantienen en la fase final.

Actualmente, los equipos mejor posicionados son Independiente del Valle (49 puntos), LDU Quito (43 puntos), Barcelona SC (41 puntos), Orense SC (37 puntos), Deportivo Cuenca y Aucas (35 puntos cada uno), Universidad Católica y Libertad (34 puntos cada uno), y Emelec (31 puntos). La lucha por los seis primeros lugares es intensa, con solo siete fechas restantes para el cierre de la fase inicial. Claves de la jornada

La jornada 24 será un termómetro para medir las aspiraciones de los equipos. Orense SC, liderado por Agustín Herrera, y Universidad Católica, con Byron Palacios como figura, abrirán la fecha con un duelo que podría redefinir el orden de la tabla.

Asimismo, Emelec buscará su cuarta victoria consecutiva, mientras Aucas y LDU Quito protagonizarán un choque de alto voltaje por el posicionamiento en el hexagonal.

Los partidos del domingo, especialmente Barcelona SC vs. El Nacional, y los duelos de Vinotinto, Macará y Delfín, serán fundamentales para los equipos que buscan escapar del descenso o consolidar un lugar en la pelea por copas internacionales. La LigaPro 2025 promete emociones intensas en esta recta final.