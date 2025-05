Esto dijo Luisa González tras la posesión de Daniel Noboa como presidente

Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, publicó un comunicado en su cuenta X. Lo hizo a la misma hora (12h24) que Daniel Noboa, daba su discurso tras ser posesionado como Presidente de Ecuador.

La publicación de González fue dirigido al «pueblo ecuatoriano«. «La verdad siempre será la verdad, aunque el poder intente silenciarla, aunque muchos callen», empieza diciendo la ex candidata a la Presidencia de Ecuador. Menciona que el «proceso electoral no fue legal, constitucional, libre y peor aún, democrático».

Insistió en que hubo fraude en la segunda vuelta electoral y sigue sin reconocer la derrota. «Muchos quisieran que salgamos a reconocer el resultado de las elecciones del 13 de abril de 2025 y aceptemos el silencio, el fraude perpetrado aún cuando los informes preliminares de los observadores internacionales de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, dan cuenta de la existencia de fraude institucional».

Hizo un llamado a no rendirse

González hizo un llamado a no rendirse y a mantenerse alerta en la defensa de ideales. «Esta lucha no termina aquí. Juntos, resistiremos los abusos, las humillaciones y los intentos de doblegarnos. No nos quebrarán».

También agrega que sueña con un Ecuador donde «nuestros hijos puedan estudiar en escuelas dignas, donde nuestros ancianos sean atendidos en hospitales con medicinas y equipos, donde las familias caminen sin miedo y donde los jóvenes crezcan con oportunidades, no con temor”.

La ex candidata a la presidencia, dice estar convencida de la unidad y de la importancia de los acuerdos desde las bases. «Reafirmo mi compromiso con la agenda programada, basada en los 24 puntos del acuerdo por la vida y la plurinacionalidad de Tixán, porque solo así lograremos un Ecuador con justicia, trabajo, paz».

Aquí el comunicado completo que publicó Luisa González:

González aceptan los resultados del CNE

González fue candidata a la presidencia por Revolución Ciudadana y perdió las elecciones de segunda vuelta que se realizaron el 13 de abril de 2025. Desde ese día no ha reconocido los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo a los resultados del CNE, González obtuvo el 44,37% de los votos, mientras que Daniel Noboa obtuvo el 55,63%. La diferencia de votos fue de 1’187.358 a favor de Noboa, quien fue posesionado este sábado 24 de mayo, como Presidente de Ecuador.

En el evento de posesión del Presidente y la Vicepresidenta de Ecuador, que se realizó en las instalaciones de la Asamblea Nacional, no participaron los asambleístas de Revolución Ciudadana, alegando fraude electoral.