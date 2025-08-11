Este martes inicia el juicio político contra la vocal principal del Consejo de la Judicatura

Entre el 11 y 17 de agosto, la Asamblea Nacional de Quito aborda el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.

El legislador Fernando Jaramillo la acusa de incumplimiento de funciones. Además, el Pleno resolverá la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Social, para la jubilación especial para el cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

El objetivo es garantizar constitucionalidad y responder a necesidades sociales urgentes.

Juicio político y objeción presidencial

El martes 12 de agosto, a las 15h00, el Pleno inicia la sesión 026 para discutir temas clave. Se analizará la objeción parcial del Presidente a la ley de jubilación especial para el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

La Comisión del Derecho al Trabajo recomienda acoger el dictamen de la Corte Constitucional. En consecuencia, que se realicen los cambios para modular el texto del proyecto en los términos establecidos por el máximo órgano de control de la constitucionalidad.

Luego, se desarrollará el juicio político contra Solanda Goyes Quelal, vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), en virtud del informe motivado de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esta comisión recomienda continuar con la interpelación propuesta por el asambleísta Fernando Jaramillo.

Según el art. 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), los interpelantes intervendrán por un máximo de dos horas. De inmediato, Goyes tendrá un máximo de tres horas para exponer sus alegatos de defensa.

Luego, cada parte podrá hacer uso de la réplica por un lapso de una hora. Concluida la intervención de la funcionaria, se abrirá el debate en el cual podrán intervenir todos los legisladores. Finalmente, corresponderá la votación por la moción de censura y destitución. La votación por censura y destitución requiere 101 votos de los legisladores presentes.

La Asamblea Nacional tratará otros temas

La Comisión de Desarrollo Económico sesionará el 12 y 13 de agosto para revisar proyectos clave. Analizará la objeción presidencial a la Ley de Competencia Desleal con detalle.

También avanzará en el informe de la Ley de Transparencia Social, considerada urgente. La Comisión de Niñez y Adolescencia investigará el fallecimiento de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Se presume que la falta de insumos médicos afectó a bebés con problemas respiratorios.

Investigarán el fallecimiento de neonatos

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes iniciará una investigación en torno al fallecimiento de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, presuntamente por la falta de insumos necesarios para los dispositivos que se utilizan en el suministro de oxígeno a los bebés con dificultades respiratorias.

La Comisión de Salud y Deporte sesionará el martes y jueves para tratar reformas importantes. Abordará iniciativas para personas con diabetes, obesidad y otras condiciones de salud sensibles.

También trabajará en propuestas para fortalecer el ámbito deportivo en el país. La Comisión de Justicia continuará revisando modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Por su parte, la Comisión de Soberanía Alimentaria avanzará en la Ley para el Sector Agropecuario. Esta busca garantizar calidad, trazabilidad y precios justos para pequeños productores rurales.