Estas son las propiedades que subastará en agosto Inmobiliar, conozca cómo puede participar del proceso

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, conocida como Inmobiliar, ha convocado la subasta pública SP-007-2025 para agosto. Se ofrecen propiedades ubicadas principalmente en las provincias de Guayas y Pichincha. La convocatoria incluye terrenos y bienes urbanos de diversa naturaleza, ideales para proyectos residenciales o comerciales.

Entre las ofertas sobresalen lotes en la urbanización Villas del Río y en Acuamarina, ambas en el cantón Samborondón, provincia de Guayas, así como oficinas y estacionamientos en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. El catálogo oficial detalla áreas, direcciones y valores base de cada inmueble.

Inmobiliar presenta propiedades en Guayas y Pichincha con precios variados y distintas opciones para interesados

En Guayas, el lote más valioso corresponde al solar número ciento sesenta y dos en Urbanización Acuamarina, en Samborondón. Cuenta con un área de 1,310 m² y un valor base de $413,960. Este terreno destaca por su ubicación en una zona de alta plusvalía y topografía plana, ideal para residencias.

Por otro lado, en la misma urbanización Villas del Río, también en Samborondón, se ofrecen varios lotes que oscilan entre los 101 y 105 m². Estos solares tienen valores base que van desde $7,583 hasta $7,875. Ofrecen acceso controlado, seguridad y privacidad, atributos que pueden atraer inversionistas en búsqueda de terrenos accesibles y bien ubicados.

Inmobiliar detalla requisitos, cronograma y pasos para participar activamente en la subasta pública

En Pichincha, se incluyen bienes inmuebles como oficinas y estacionamientos ubicados en sectores estratégicos de Quito. Destaca la oficina número 7-P07 con un área de 57,22 m² y un valor base de $70,513. El estacionamiento asociado, con 15 m², tiene un valor base adicional de $11,390, sumando un total aproximado de $81,904.

Los estacionamientos ubicados en la Manzana XIV, dentro del conjunto residencial Ciudad Bolívar II, tienen un tamaño cercano a 11 m². Cada uno presenta un valor base de $2,737, siendo esta la categoría más accesible entre los bienes ofertados por Inmobiliar.

Para participar en la subasta, los interesados deben cumplir con requisitos oficiales, entre ellos registrar su interés en las fechas establecidas, asistir a visitas técnicas y completar el proceso de recepción de ofertas. El cronograma arranca con las visitas técnicas del 18 al 25 de agosto, seguidas por la recepción de ofertas el 26 y las sesiones de venta el 29 del mismo mes.

Cronograma del proceso de subasta

El proceso asegura transparencia y orden a través de etapas definidas. Los participantes pueden consultar la convocatoria oficial y el catálogo para revisar detalles de cada bien. Cada paso, desde la visita hasta la sesión final, sigue las pautas establecidas por Inmobiliar para facilitar la compra pública.

La Secretaría Técnica mantiene líneas oficiales de contacto para responder inquietudes sobre los bienes ofertados, condiciones y trámites. El acceso a esta información promueve la participación informada y responsable en la subasta.

Inmobiliar reafirma su compromiso de gestionar y administrar bienes del sector público con criterios técnicos y legales, facilitando oportunidades para que ciudadanos y empresas accedan a propiedades con valores base transparentes y condiciones claras.