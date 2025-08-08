Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por captura de Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció este jueves 7 de agosto una recompensa de USD 50 millones por información que permita la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro. La medida se enmarca en las acusaciones de narcotráfico y terrorismo presentadas por Washington desde 2020, durante el primer mandato de Donald Trump.

La recompensa duplica el monto establecido en enero pasado, cuando se ofrecían USD 25 millones. Según Bondi, el objetivo es intensificar los esfuerzos internacionales para lograr la detención del líder venezolano, a quien Estados Unidos no reconoce como presidente tras las elecciones denunciadas como fraudulentas por la oposición.

Contexto y acusaciones

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Maduro y a varios altos funcionarios venezolanos por su presunta participación en una red de narcotráfico que, según las investigaciones, operaba a gran escala y con vínculos con organizaciones terroristas.

Las acusaciones incluyen el envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, corrupción y coordinación con grupos armados ilegales. El anuncio de la nueva recompensa fue difundido por Bondi a través de la red social X, donde reiteró el llamado a la colaboración ciudadana e internacional para facilitar su arresto.

