Estados Unidos felicita a Ecuador por captura de ‘Fito’ y solicita su extradición, a través del secretario de Estado Marco Rubio

El Gobierno de Estados Unidos reafirmó su respaldo a Ecuador tras la recaptura del líder de ‘Los Choneros’, José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con la canciller Gabriela Sommerfeld este martes 8 de julio, según confirmó la Embajada de EE.UU. en Quito.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, detalló que el diálogo abordó temas de interés bilateral como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Además del control de la migración irregular en la región. Rubio, según el comunicado oficial, elogió al Gobierno de Daniel Noboa por lo que calificó como “la exitosa captura del conocido narcotraficante”.

‘Fito’, cabecilla de la organización criminal ‘Los Choneros’, resultó recapturado en junio tras su fuga en enero de este año, un hecho que desató una crisis de seguridad interna y un estado de conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo. La detención del líder criminal la presentan como un logro clave en la estrategia de seguridad del Gobierno ecuatoriano.

Además de reconocer el operativo, Rubio destacó el fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones “para promover la seguridad en todo el hemisferio”. La Embajada estadounidense reiteró el compromiso de Washington para seguir trabajando con Ecuador en iniciativas conjuntas de seguridad y desarrollo.

In his call with Foreign Minister @gabisommerfeld, @SecRubio welcomed Ecuador’s leadership on ending illegal immigration in the region and reaffirmed strong U.S.-Ecuador ties. From combatting transnational crime to promoting free-market values, our partnership is advancing…

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 9, 2025