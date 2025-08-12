España enfrenta una ola de incendios forestales que dejan un muerto y miles de evacuados

Un hombre falleció y miles de personas han resultado evacuadas en España debido a una serie de incendios forestales que azotan varias regiones. Dichos incendios son impulsados por fuertes vientos y una ola de calor extrema. El deceso ocurrió en Tres Cantos, al norte de Madrid, donde un hombre sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y murió en el hospital.

El incendio en Tres Cantos, que comenzó el lunes 11 de agosto por la noche, arrasó más de 1.500 hectáreas de pastizales, matorrales y algunas zonas boscosas. Aquello obligó a la evacuación de 180 personas de áreas residenciales como Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, señaló que el fuego avanzó seis kilómetros en solo 40 minutos.

Graves incendios forestales en España

El avance rápido de las llamas se debe a vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Para este martes 12 de agosto, por la mañana, el incendio se logró controlar gracias a condiciones favorables, permitiendo que algunos residentes regresaran a sus hogares. En otras regiones, los incendios también han causado estragos. En Cádiz, en el sur de Andalucía, unas 2 mil personas, incluidos turistas, fueron evacuadas de hoteles y urbanizaciones cercanas a Tarifa.

Antonio Sanz, consejero de Interior de Andalucía, confirmó que el fuego en esta zona se controló a tiempo para salvar áreas residenciales. No obstante, un agente de la Guardia Civil resultó herido durante las labores de evacuación. En Castilla y León, más de 3.700 personas resultaron evacuadas, con un incendio amenazando Las Médulas, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

España se declaró una fase de preemergencia nacional

La ola de calor, con temperaturas que alcanzan los 44 °C en algunas zonas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha exacerbado las condiciones de sequedad y viento. Estos factores favorecen la rápida propagación de los incendios. El Ministerio del Interior de España declaró una fase de preemergencia y movilizó a casi 1.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar a los bomberos en seis regiones afectadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias por la muerte en Tres Cantos y agradeció el trabajo de los servicios de emergencia. Las autoridades advierten que las condiciones climáticas extremas podrían prolongar la crisis, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para controlar los focos activos.