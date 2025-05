Error bancario de 430 mil dólares desencadenó problemas legales para toda una familia

Verónica Acosta, una joven madre de la provincia de San Luis, Argentina, enfrenta problemas legales tras un error bancario. Ella gastó y repartió entre sus familiares 510 millones de pesos argentinos (unos 439 mil dólares). El dinero apareció por error en su cuenta bancaria. Dicho monto provenía de fondos gubernamentales. Ella lo utilizó para adquirir electrodomésticos, un carro y realizar transferencias a parientes.

Lo que inició como un error bancario terminó en una investigación judicial por presunta apropiación indebida. El incidente ocurrió cuando Acosta, quien esperaba recibir 8.000 pesos (siete dólares) por la cuota alimentaria de uno de sus hijos. Ella notó un depósito de 510 millones de pesos en su cuenta. Según relató al diario Clarín, inicialmente pensó que se trataba de un error bancario que sería corregido automáticamente.

Devolvieron todo tras el error bancario

“Pensé que era un regalo de Dios, porque pasamos mucha necesidad”, afirmó. La mujer, madre de hijos pequeños y proveniente de una familia humilde, destinó los fondos a la compra de neveras, televisores y una freidora. También adquirió un microondas, colchones, ropa de invierno y un automóvil. Además, realizó 66 transferencias de aproximadamente 500 mil pesos (122 dólares) cada una a familiares para ayudarlos.

El caso tomó un giro cuando la Policía allanó su domicilio, acusándola de apropiarse de fondos estatales. “Me esposaron frente a mis hijos y me trataron de estafadora”, relató Acosta. Ella aseguró que nunca fue notificada de la obligación de devolver el dinero antes del allanamiento. Según su abogado, Hernán Echeverría, los bienes adquiridos fueron tomados por las autoridades, junto con doce teléfonos celulares.

Les congelaron las cuentas a todos

El gobierno recuperó prácticamente la totalidad del monto. “Mi clienta cubrió necesidades básicas. No hubo mala fe ni engaño, porque ella no provocó el depósito”, argumentó Echeverría. EWñ abogado de la mujer sostuvo que no hay elementos para considerar el caso como estafa, ya que no existió un ardid premeditado. Se trató de un error bancario y que en tal caso la sanción será para la entidad financiera.

La situación generó un impacto significativo en la familia de Acosta. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, y ella expresó que sus hijos viven con temor a que la Policía la detenga nuevamente. “Están preguntando todo el tiempo si me van a llevar. Quise ayudar y los perjudiqué”, lamentó. Su esposo también enfrenta las consecuencias de la situación económica agravada por el congelamiento de sus recursos.

No alcanzan a cubrir sus necesidades

El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad en errores bancarios y la gestión de fondos públicos. Según el abogado, la familia busca llegar a un acuerdo para resolver el problema sin recurrir a la prisión preventiva, destacando su condición de vulnerabilidad económica. “Son una familia humilde que vive de planes sociales. No hay intención de delinquir, solo de cubrir necesidades tras un error bancario”, afirmó Echeverría.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el origen exacto del error bancario. El caso subraya la importancia de una comunicación clara entre las entidades bancarias y los usuarios para evitar malentendidos. Mientras tanto, Acosta y sus familiares esperan una resolución judicial que determine las consecuencias legales de sus acciones.