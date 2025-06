Érika Vélez fue diagnosticada con hipotiroidismo de Hashimoto, la misma enfermedad que afecta a Mara Topic

La manabita Érika Vélez reveló a través de Instagram que fue diagnosticada con hipotiroidismo de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que también afecta a Mara Topic, Miss Universe Ecuador 2024.

La actriz y presentadora contó que su diagnóstico es reciente y le ha significado un remezón emocional.

La confesión de Érika Vélez

Érika compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 2,3 millones de seguidores. «Actualización de mi vida. Resulta que me descubrieron, me detectaron, hipotiroidismo de Hashimoto; me ha costado un poquito asimilarlo, pero ya estoy con medicación y tengo que cambiar algunas cosas de mi vida», dijo la actriz y presentadora de 43 años.

Pese a su reciente diagnóstico médico, Érika Vélez se ha mostrado muy activa, retomando sus actividades como presentadora de televisión. Hace unos días se reunió con Ronald Farina y Pamela Cortés, sus compañeros en el reality ‘Yo me llamo’, lo que sería una señal de un nuevo proyecto televisivo.

Cabe recordar que esta es la misma condición que afecta a Mara Topic, coronada Miss Universe Ecuador 2024. La reina de belleza ha hablado públicamente sobre los desafíos de esta enfermedad, incluyendo la pérdida de cabello que la llevó a usar peluca.

¿Qué es el hipotiroidismo de Hashimoto?

Según la Clínica Mayo, el hipotiroidismo de Hashimoto, también conocido como tiroiditis crónica autoinmune, ocurre cuando el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, ubicada en el cuello. Esta afección, que puede tardar años en manifestarse, reduce la producción de hormonas tiroideas, esenciales para el metabolismo. Es más común en mujeres entre 30 y 50 años, aunque puede presentarse en cualquier persona.

Los síntomas del hipotiroidismo de Hashimoto incluyen fatiga constante, aumento de peso inexplicable, sensación de frío, piel y cabello secos, estreñimiento, depresión, dolor articular, hinchazón y ronquera. En el caso de Mara Topic, la pérdida de cabello ha sido un síntoma visible, llevándola a usar peluca como un acto de resiliencia. Vélez mencionó en Instagram sentirse cansada e hinchada antes del diagnóstico, lo que la llevó a realizarse exámenes médicos que confirmaron la enfermedad.

La Clínica Mayo indica que el tratamiento habitual incluye reemplazo hormonal para compensar la disminución de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo de Hashimoto afecta aproximadamente al 5% de la población, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Es una de las principales causas de hipotiroidismo.

Érika Vélez es muy querida en la televisión ecuatoriana

Con más de 20 años de trayectoria como actriz y presentadora, la manabita Érika Vélez es una de las famosa más queridas de Ecuador.

Recientemente ha destacado por su rol de presentadora de MásterChef Ecuador y Yo me llamo de Teleamazonas, lo que la ha acercado más al público. En redes sociales, los internautas la han catalogado como «Patrimonio nacional», debido a sus innegable belleza.