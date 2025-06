¿Eres de los que pospone la alarma? Esto dice la ciencia sobre tu personalidad

Un estudio publicado en la revista científica Sleep Health, realizado por investigadores de la Universidad de Notre Dame (EE. UU.), analizó qué tipo de personalidad tienen quienes posponen la alarma por las mañanas. La investigación, que involucró a más de 450 participantes, fue realizada entre septiembre y noviembre de 2023, y busca entender por qué muchas personas recurren al botón “snooze” a pesar de saber que puede afectar su calidad de sueño.

¿Quiénes posponen la alarma y por qué?

La investigación reveló que más del 57 % de los participantes admitió aplazar la alarma al menos una vez cada mañana, con una tendencia más marcada en personas jóvenes y mujeres. Los investigadores concluyeron que este comportamiento está relacionado con niveles más bajos de autocontrol y autorregulación emocional, así como con una mayor propensión al cansancio matutino.

El estudio también asoció este hábito con un cronotipo vespertino, es decir, personas que tienden a dormir y despertarse más tarde. Estas personas mostraron mayores dificultades para levantarse con una sola alarma, ya que su ritmo biológico no está alineado con los horarios laborales o escolares tradicionales.

“La postergación de la alarma parece estar vinculada no solo al sueño insuficiente, sino también a rasgos de personalidad como la impulsividad y la procrastinación”, explicó la doctora Kristen Knutson, neurocientífica a cargo del proyecto.

El botón “snooze” y sus implicaciones

A pesar de que el botón “snooze” ofrece unos minutos adicionales de descanso, su uso repetido puede afectar la arquitectura del sueño. Cada vez que se interrumpe el descanso para volver a dormirse durante pocos minutos, se fragmentan las etapas de sueño profundo, lo que puede provocar mayor somnolencia y desorientación al despertar.

Según el estudio, los usuarios frecuentes del botón de repetición experimentaron niveles más bajos de energía durante el día, incluso si acumulaban suficientes horas de sueño durante la noche. Esto se debe a que la calidad del sueño fue más irregular y menos reparadora.

Además, los investigadores observaron una correlación entre el uso del snooze y niveles más altos de estrés percibido, así como una menor satisfacción con los hábitos de sueño.

Perfil psicológico del que aplaza la alarma

Los datos recogidos a través de cuestionarios psicológicos mostraron que las personas que posponen la alarma suelen tener un perfil más propenso a la procrastinación generalizada, no solo en el ámbito del sueño, sino también en tareas cotidianas. Además, se identificó una relación moderada con rasgos de neuroticismo, lo que implica una tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad o irritabilidad.

No obstante, no todos los resultados fueron negativos. El estudio también halló que quienes usan el snooze suelen ser más creativos y reflexivos, ya que tienden a aprovechar esos minutos extra para pensar o relajarse, aunque esto no contrarreste del todo los efectos fisiológicos de interrumpir el sueño.

“Este comportamiento no debe interpretarse únicamente como pereza. Es un reflejo de múltiples factores que van desde biología del sueño hasta hábitos adquiridos”, concluyó Knutson.

¿Qué hacer si posponer la alarma es un problema habitual?

Para quienes desean reducir su dependencia del botón “snooze”, los expertos recomiendan establecer horarios regulares de sueño, mantener una rutina nocturna relajante, y colocar el despertador lejos de la cama para evitar la tentación de posponerlo.

También se sugiere exposición a luz natural por la mañana, así como evitar pantallas antes de dormir, factores que ayudan a sincronizar el ritmo circadiano con el entorno, reduciendo la necesidad de múltiples alarmas.