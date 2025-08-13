COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Encebollado con chifle y limón: Nadia Mejía se luce como toda una guayaca

Nadia Mejía celebra su título de Embajadora de Guayaquil con un encebollado tradicional y buen humor junto a Iván Farah.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, no perdió tiempo en demostrar su orgullo guayaquileño tras recibir oficialmente el título de Embajadora de Guayaquil. La reina de belleza decidió rendir tributo a su cultura de una manera que no deja lugar a dudas: comiendo un encebollado “como manda la tradición” y con todos los ingredientes que lo hacen inconfundible.

El encuentro se dio junto al popular influencer Iván Farah, reconocido por su estilo excéntrico. Aunque la cita no se realizó en el puerto principal, sino en Estados Unidos, la escena logró transmitir la esencia guayaca, mezclando gastronomía, camaradería y un toque de humor.

Encebollado con todos sus rituales

El martes 12 de agosto, Nadia y Farah improvisaron su propio “veredazo”, abriendo fundas de chifles y exprimiendo limones sobre el humeante encebollado. “Encebollado sin chifle, eso no va”, afirmó la soberana, mientras se preparaba para la primera cucharada.

La reina, quien nació y creció en Estados Unidos, aseguró que su corazón late al ritmo del Malecón y que este tipo de gestos son su manera de mantener vivo el vínculo con sus raíces. “Es todo un honor para una guayaca”, expresó con orgullo.

Nadia y Farah, humor y autenticidad 

Entre bromas, Nadia y Farah se autodenominaron “la Barbie y el Ken” del momento, pero cambiando la pasarela por la vereda y el flash de las cámaras por la luz natural del sol. El video del encuentro, publicado en redes sociales, se volvió un homenaje espontáneo a la cultura guayaquileña.

Farah, recordado por sus trajes llamativos en eventos públicos, inmortalizó el instante para sus seguidores. La química entre ambos y la naturalidad del momento dejaron claro que no se trataba de una simple sesión de fotos, sino de un acto simbólico de identidad.

Más sorpresas en camino

Antes de despedirse, Nadia dejó un mensaje que despertó expectativa: “Me siento super feliz y nos veremos pronto, porque yo vivo en Ecuador”. La frase, acompañada de una gran sonrisa, anticipa que su papel como Embajadora de Guayaquil irá más allá de los gestos simbólicos. Y que vendrán nuevas acciones para fortalecer su vínculo con la ciudad.

