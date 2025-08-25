En Manta, sicarios armados ingresaron a una casa y asesinaron a una pareja de hermanos

A dos hermanos, identificados como Rodolfo y Darwin Cedeño, los asesinaron en su vivienda en el barrio Santa Lucía, parroquia Eloy Alfaro, en Manta. Sicarios armados ingresaron al inmueble la medianoche del domingo 24 de agosto y les propinaron varios disparos. El ataque, perpetrado por desconocidos que irrumpieron en el dormitorio donde descansaban las víctimas, dejó los cuerpos de los hermanos junto a la cama, en medio de un charco de sangre.

La Policía Nacional acudió al lugar tras ser alertada y trasladó los cuerpos al centro forense para las investigaciones correspondientes. El doble homicidio se suma a la creciente ola de violencia en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó. Allí, en lo que va del 2025 se han registrado 325 muertes violentas, una cifra cercana a las 331 reportadas durante todo 2024.

Hermanos asesinados junto a su cama

La parroquia Eloy Alfaro, donde ocurrió el crimen, es considerada la zona más violenta de Manta, con 72 homicidios en el año, según datos de las autoridades. Horas antes de ese mismo domingo, en el mismo barrio Santa Lucía, otro ataque armado cobró la vida de José Luis Mendoza Molina, conocido como “Papu”. Este incidente evidencia la escalada de inseguridad en la localidad. La Policía Nacional ha iniciado investigaciones para determinar los móviles de ambos casos y dar con los responsables.

El barrio Santa Lucía, ubicado en una de las zonas más conflictivas de Manta, ha sido escenario recurrente de hechos violentos, lo que ha generado preocupación entre los residentes. Las autoridades han intensificado operativos en la parroquia Eloy Alfaro para combatir la delincuencia, pero los índices de criminalidad continúan en aumento. La violencia en Manta se enmarca en un contexto de luchas entre grupos delictivos por el control territorial, según informes policiales.

Causas de los asesinatos y la violencia

Wladimir Acurio, jefe de la Subzona Manabí señaló que los homicidios en la región están relacionados, en su mayoría, con ajustes de cuentas y disputas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, no se han proporcionado detalles específicos sobre los móviles detrás del asesinato de los hermanos Cedeño o de Mendoza Molina. La Policía Nacional ha reforzado la presencia de agentes en el barrio Santa Lucía.

Mientras tanto, los habitantes de Manta exigen medidas urgentes para frenar la inseguridad que azota a la ciudad. Las investigaciones continúan para identificar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos violentos. (17)