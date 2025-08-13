COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

En Ecuador hay 493 mil 94 personas con discapacidad, la mayoría tiene un grado moderado, según datos del Ministerio de Salud

Ecuador registra 493 mil 94 personas con discapacidad, con mayoría en grado moderado (59.3%). Los datos detallan distribución por sexo, edad y provincias.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
En Ecuador hay 493 mil 94 personas con discapacidad, la mayoría tiene un grado moderado, según datos del Ministerio de Salud. (Pexels)
En Ecuador hay 493 mil 94 personas con discapacidad, la mayoría tiene un grado moderado, según datos del Ministerio de Salud. (Pexels)
En Ecuador hay 493 mil 94 personas con discapacidad, la mayoría tiene un grado moderado, según datos del Ministerio de Salud. (Pexels)
En Ecuador hay 493 mil 94 personas con discapacidad, la mayoría tiene un grado moderado, según datos del Ministerio de Salud. (Pexels)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador reporta que 493 mil 94 personas con discapacidad presentan alguna discapacidad en el país, lo que representa cerca del 2.8% de la población total.

El análisis clasifica a estas personas con discapacidad según su grado el grado de afectación, sexo, edad y provincia de residencia, lo que aporta información precisa para la formulación de políticas públicas en favor de ellas.

El 59.3% de las personas con discapacidad (aproximadamente 292 mil 328) tiene un grado moderado, mientras que el 25.7% (126 mil 744) presenta discapacidad leve y el 15% restante (73 mil 22) tiene un grado grave, según los datos oficiales con corte al 16 de junio del 2025.

La mayoría son adultos mayores

Por distribución por sexo, hay 252 mil 350 hombres (51.2%) y 240 mil 744 mujeres (48.8%) con discapacidad. La diferencia de género se hace más notoria en adultos mayores, donde las mujeres representan el 54% de este grupo, ligado a su mayor esperanza de vida.

Natalidad en Ecuador desciende a 12 por cada mil habitantes en las últimas tres décadas

En cuanto a edad, el 40.5% (199 mil 104) de personas con discapacidad son adultos mayores, el 38.1% (188 mil 469) son adultos en edad laboral y el 21.4% (105 mil 521) son niños y jóvenes.

Distribución por sexo y edad en personas con discapacidad

En los menores de 18 años, predominan los hombres con un 56% frente al 44% de mujeres. En la edad laboral, la distribución es casi igual, con 50.5% hombres y 49.5% mujeres. Este desglose por sexo y edad provee datos relevantes para atender las necesidades específicas de cada grupo.

La mayor concentración de personas con discapacidad está en Guayas, con 117 mil casos, lo que equivale al 23.7% del total nacional. Le sigue Pichincha con 87 mil personas (17.6%) y Manabí con 50 mil (10.1%). Otras provincias con cifras relevantes incluyen Azuay (30 mil, 6.1%), Los Ríos (24 mil, 4.9%), El Oro (20 mil, 4.0%) y Esmeraldas (17 mil, 3.4%). Las provincias restantes registran números menores, desde 15 mil personas en Loja y Chimborazo (3.0% cada una) hasta Galápagos con 1 mil personas (0.2%).

Guayas presenta la mayor cifra de personas con discapacidad

El grado moderado de discapacidad predomina en todas las provincias. En Guayas, aproximadamente el 60% de las personas con discapacidad (alrededor de 70 mil) presenta dicha categoría, mientras que en Pichincha y Manabí el porcentaje es similar, cerca del 59%.

Las diferentes provincias enfrentan desafíos particulares en la atención a personas con discapacidad, con énfasis en servicios especializados para zonas urbanas y accesibilidad en áreas rurales. El informe del Ministerio de Salud Pública proporciona una base cuantitativa confiable para orientar políticas inclusivas y el diseño de planes de atención a personas con discapacidad en todo el territorio nacional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Jennifer Aniston describe su divorcio con Brad Pitt como “vulnerable y perturbador”

Descubren nueva especie de Australopithecus en Etiopía que reescribe la evolución humana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Jennifer Aniston describe su divorcio con Brad Pitt como “vulnerable y perturbador”

Descubren nueva especie de Australopithecus en Etiopía que reescribe la evolución humana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Jennifer Aniston describe su divorcio con Brad Pitt como “vulnerable y perturbador”

Descubren nueva especie de Australopithecus en Etiopía que reescribe la evolución humana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO