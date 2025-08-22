Empresarios ecuatorianos acompañarán a Daniel Noboa en visita oficial a Japón para abrir oportunidades de exportación

Un grupo de empresarios ecuatorianos de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) viajará junto al presidente Daniel Noboa en la visita oficial a Japón. El encuentro se desarrollará entre el 26 y 30 de agosto en Tokio y busca fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.

El sector exportador ecuatoriano mantiene gran expectativa por consolidar acuerdos con Japón, considerada la tercera economía más importante del mundo. La agenda empresarial busca aprovechar la demanda de un mercado de más de 125 millones de consumidores que buscan productos premium y sostenibles.

Daniel Noboa: Ecuador busca ampliar mercado en Japón

La Cordex destacó que Japón representa un mercado estratégico para diversificar las exportaciones de Ecuador. Asimismo, señaló que este viaje pretende garantizar el mayor acceso a un país donde se valoran estándares de calidad y sostenibilidad en los alimentos y bienes importados.

Es así que la delegación empresarial viajará el 23 de agosto y cumplirá con una agenda de alto nivel en Tokio. Entre sus actividades se incluyen reuniones con la Cámara de Industrias de Japón (Keidanren), la firma de un memorando de cooperación con la Agencia de Comercio Exterior (Jetro) y encuentros con cadenas de supermercados japoneses.

Cordex impulsará acuerdos comerciales estratégicos

Por otro lado, los empresarios también visitarán el Centro de Fomento Industrial de Tokio. Esto con el fin de conocer procesos de innovación y modelos productivos que fortalecen la competitividad del mercado japonés. Esta misión pretende alinear estándares ecuatorianos a los altos requisitos del país asiático.

Uno de los principales objetivos es avanzar hacia un Economic Partnership Agreement (EPA). Con este acercamiento, Ecuador espera iniciar un proceso de negociación que a mediano plazo genere mejores condiciones arancelarias para los productos ecuatorianos.

«Para el sector exportador, uno de los principales objetivos de esta visita es realizar un acercamiento con Economic Partnership Agreement con la finalidad de encaminar un proceso de negociación que, a mediano y largo plazo, permita consolidar mejores condiciones arancelarias para los productos ecuatorianos», señala el comunicado.