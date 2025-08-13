Eminem abre su corazón: la depresión, la sobredosis y la razón que lo hizo cambiar

Marshall Mathers, mundialmente conocido como Eminem, decidió mostrar una faceta muy personal en su nuevo documental Stans, revelando la cruda realidad detrás de su camino a la fama y la batalla que enfrentó contra la depresión y las adicciones. En un extracto del proyecto, el artista narra cómo una profunda depresión lo sumió en un círculo destructivo, que casi termina con su vida.

“Entré en este círculo vicioso de ‘estoy deprimido, así que necesito más pastillas’, y luego tu tolerancia se vuelve tan alta que terminas sufriendo una sobredosis (…) Quería levantarme. No podía moverme. Después de la sobredosis, llegué a casa diciendo: ‘¡Necesito cambiar algo!’”, confesó Eminem, dejando ver la magnitud del sufrimiento que atravesó.

La motivación más importante para Eminem: su hija Hailie Jade

El rapero confesó que uno de los detonantes de su recuperación fue un momento que jamás olvidará. Haberse perdido el primer recital de guitarra de su hija, Hailie Jade. Al ver el video del evento, la culpa y la tristeza lo invadieron. “Sentí mucha culpa. Lloré cuando lo vi porque pensé: ‘Dios mío, me lo perdí’”, relató. Este episodio se convirtió en un punto de inflexión en su vida, empujándolo a confrontar sus problemas y a tomar decisiones radicales para mejorar su bienestar.

En 2008, Eminem comenzó a dejar atrás las drogas y otros hábitos autodestructivos, un proceso que reflejó en su álbum Relapse, lanzado un año después. El disco no solo plasmó su experiencia con las adicciones, sino también la vulnerabilidad y la lucha interna que lo acompañaron durante esos años críticos.

“Stans”: el documental que revela la otra cara de la fama

Stans, dirigido por Steven Leckart y producido por el propio Eminem, no solo ofrece un recorrido por su vida personal y profesional, sino que también examina el fenómeno que él mismo popularizó: los “stans”. Este término describe a los fanáticos cuya admiración se convierte en una obsesión peligrosa. El documental explora cómo esta dinámica afecta tanto a los ídolos como a quienes los siguen, mostrando la delgada línea entre la devoción y la fijación.

El estreno del documental en cines seleccionados los días 7, 8 y 10 de agosto permitió a los espectadores conocer una faceta más humana de un artista que, pese a su éxito global, ha enfrentado retos personales que muchos desconocen. Además, Stans se perfila como un recordatorio de que incluso figuras icónicas tienen vulnerabilidades y que superar los momentos difíciles requiere valentía, apoyo y determinación.

Reflexión sobre la vida y la fama

A través del documental, Eminem transmite un mensaje de resiliencia y aprendizaje. Incluso los artistas más reconocidos enfrentan momentos de debilidad, pero la clave está en reconocerlos y tomar acción. Su historia sirve de inspiración para quienes luchan con adicciones o depresión, mostrando que la fuerza para cambiar puede surgir de los vínculos familiares y de la propia voluntad de vivir mejor.

Con este proyecto, Eminem logra conectar con su público no solo como músico, sino también como ser humano que ha aprendido a enfrentar sus demonios. Convirtiendo su experiencia en una lección de vida sobre lucha, redención y amor familiar.