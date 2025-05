Emiliano Martínez Emociona en Villa Park: ¿Se Despide de Aston Villa?

Aston Villa dio un paso crucial hacia la clasificación para la próxima Champions League al vencer 2-0 al Tottenham en su último partido de la temporada en Villa Park, pero la atención se centró en Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero argentino, visiblemente emocionado al despedirse de los aficionados, desató especulaciones sobre su posible salida del club. Pese a haber renovado su contrato hasta 2029 hace menos de un año. Con ofertas de clubes europeos y de Arabia Saudita, el futuro del campeón del mundo está en el aire.

El encuentro frente a Tottenham marcó el cierre de la temporada 2024-2025 en casa para los Villanos, dirigidos por Unai Emery. La victoria fortaleció las aspiraciones del equipo de asegurar un puesto en la Champions League. Sin embargo, un gesto de Martínez, saludando efusivamente a la grada, fue interpretado por muchos como una despedida. Según TyC Sports, Aston Villa está dispuesto a escuchar ofertas por el guardameta de 32 años. El Dibu cuenta con propuestas concretas de dos clubes europeos de primer nivel y una de Arabia Saudita.

Posibles destinos de Martínez

Aunque los detalles sobre los clubes interesados y los montos de las ofertas no han sido revelados, fuentes cercanas al jugador indican que Martínez priorizará su carrera deportiva. Por ello, el argentino descartaría la liga saudí. Con dos trofeos Yashin y el premio The Best al mejor arquero en 2022, el argentino busca mantenerse en una liga competitiva de cara al Mundial 2026. Su trayectoria, que incluye pasos por Arsenal y un rol clave en la selección argentina campeona del mundo, lo convierte en un activo codiciado en el mercado europeo.

Medios ingleses como The Telegraph y Mail Sport reportan que Aston Villa planea una reestructuración de su plantilla, empezando por la portería. El principal candidato para reemplazar a Martínez es Joan García, arquero del Espanyol. El portero tiene una cláusula de rescisión es de 27 millones de dólares. García tiene una particularidad en su contrato: si es convocado a la selección española, su valor ascendería a 32.4 millones de dólares. Esta posible incorporación refleja la intención del club de apostar por talentos jóvenes para renovar el equipo.

Emiliano Martínez, de 32 años, se consolidó como uno de los mejores arqueros del mundo tras su paso por Aston Villa, donde llegó en 2020 procedente del Arsenal. Su liderazgo bajo los tres palos y sus actuaciones decisivas, tanto en el club como en la selección argentina, lo llevaron a ganar reconocimientos internacionales. La renovación de su contrato en 2024, hasta 2029, parecía garantizar su continuidad. Sin embargo, la apertura del club a negociar su salida sorprende a los aficionados.