Emelec sancionado con cierre parcial del George Capwell para el Clásico del Astillero

Emelec enfrentará el Clásico del Astillero contra Barcelona SC el domingo 14 de septiembre de 2025 en el estadio George Capwell, Guayaquil, con una sanción que inhabilita la platea baja de la General Avenida Quito. Esto se da debido al lanzamiento de un objeto que impactó al jugador Junior Sornoza durante el partido contra Independiente del Valle. La medida, impuesta por la Comisión Disciplinaria de la LigaPro, incluye una multa de 390 dólares.

Sanción por incidente con Junior Sornoza

El 25 de agosto de 2025, durante el encuentro entre Emelec e Independiente del Valle por la Fecha 26 de la LigaPro, un hincha lanzó una funda de agua que impactó en el rostro de Junior Sornoza mientras el jugador abandonaba el campo por una molestia física. La Comisión Disciplinaria determinó que este acto de violencia justificaba el cierre parcial del estadio George Capwell para el próximo partido como local.

La sanción prohíbe el acceso de aficionados a la platea baja de la General Avenida Quito en el Clásico del Astillero. Además, Emelec deberá pagar una multa de 390 dólares por juego brusco, reclamos indebidos y lanzamiento de objetos con impacto, según el acta de sanciones de la LigaPro.

La medida descarta rumores previos que apuntaban a un posible cierre total del estadio, asegurando que el resto de las localidades del George Capwell estarán disponibles para el esperado duelo contra Barcelona SC.

Historial de sanciones al George Capwell

Esta no es la primera sanción que enfrenta el estadio George Capwell en la temporada 2025. En un partido contra Vinotinto, Emelec recibió una penalización que inhabilitó la platea alta de la General Avenida Quito por lanzamiento de objetos con y sin impacto. En esa ocasión, la Comisión de Disciplina optó por limitar la sanción a la zona específica desde donde se originaron los incidentes.

A lo largo de la temporada, Emelec ha acumulado multas y sanciones debido al comportamiento indebido de su hinchada. En 2022, por ejemplo, el club fue sancionado con 24.900 dólares y la suspensión del estadio por dos partidos tras incidentes en un Clásico del Astillero, incluyendo lanzamiento de objetos y encendido de bengalas.

Estos antecedentes reflejan un patrón de problemas relacionados con el comportamiento de los aficionados en el Capwell, lo que ha llevado a la LigaPro a aplicar medidas disciplinarias recurrentes.

Impacto en el Clásico del Astillero

El cierre de la platea baja de la General Avenida Quito representa un golpe significativo para Emelec, ya que el Clásico del Astillero es uno de los encuentros con mayor afluencia de público en la LigaPro. La ausencia de aficionados en esta localidad podría afectar el ambiente en el estadio. El resto de las tribunas estarán habilitadas para recibir a la hinchada azul.

Tras el duelo contra Barcelona SC, Emelec podrá volver a utilizar la totalidad del estadio George Capwell en su siguiente partido como local contra El Nacional. La directiva del club, encabezada por Jorge Guzmán, deberá garantizar el cumplimiento de la sanción para evitar penalidades adicionales.

Antecedentes del Clásico del Astillero

El Clásico del Astillero es uno de los partidos más emblemáticos del fútbol ecuatoriano, enfrentando a Emelec y Barcelona SC, los dos clubes más populares de Guayaquil. La rivalidad histórica genera alta expectativa, pero también ha estado marcada por incidentes en el pasado. En el 2022, el partido se suspendió por lanzamiento de objetos y se reanudó sin público.

La sanción actual refuerza la necesidad de mejorar el control en los escenarios deportivos del país, como señaló la LigaPro en comunicados previos. Emelec, ubicado en la novena posición con 35 puntos en la LigaPro 2025, buscará superar este revés para concentrarse en su objetivo de escalar posiciones en el torneo.