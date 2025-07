Emelec, con cambios urgentes y sin técnico titular, busca salir del fondo de la tabla de LigaPro ante Vinotinto

Emelec vive una etapa crítica en la LigaPro. El club azul acumula tres empates consecutivos y sigue estancado en el cuadrangular del descenso. Este sábado, a las 16h30, recibirá a Vinotinto en el estadio George Capwell con la obligación de ganar para aliviar su presente y encarar las últimas fechas del torneo con mejores perspectivas.

El interinato de Cristian Nasuti marca el nuevo intento del ‘Bombillo’ por recomponer su campaña. El argentino asumirá nuevamente el mando técnico del equipo tras la salida de Jorge Célico. Lo hará con algunos retoques en la alineación que el equipo guayaquileño venía mostrando. En defensa, Romario Caicedo ocuparía el lateral derecho en reemplazo de Alexander González. En el medio, la inclusión de Marcelo Meli junto a Alfonso Barco busca mayor contención, mientras que Christian Cueva se mantendría como el generador de juego.

Otros cambios en el once de Emelec

Uno de los cambios más llamativos sería el ingreso de Maicon Solís por José Cevallos, reforzando las bandas junto a Justin Cuero, quien seguirá como extremo con libertad para asociarse con Facundo Castelli, la referencia de ataque. Con estos ajustes, Nasuti espera aumentar la presencia ofensiva y recuperar la contundencia que Emelec ha perdido.

A pesar del mal momento, el elenco ‘Millonario’ apuesta por una masiva asistencia al Capwell. La urgencia deportiva obliga a sumar de a tres y cortar una racha que los mantiene al borde del descenso.

El vínculo con José ‘Tin’ Angulo

En paralelo, una de las incorporaciones más sonadas del mercado azul, José “Tin” Angulo, continúa siendo tema de conversación. El delantero firmó con Emelec pese a no pasar los exámenes médicos debido a una osteocondritis disecante en la rodilla derecha, lesión que arrastra desde su paso por Unión de Santa Fe argentino. Aunque su estado físico genera dudas, el jugador entrena a la par del grupo y podría estar entre los convocados de Emelec.

Para protegerse, la directiva de ‘eléctrica’ incluyó en el contrato del ‘Tin’ una cláusula que permite terminar el vínculo en caso de que una lesión grave lo inhabilite por largo tiempo. Así, el club se asegura no asumir costos por un jugador que no pueda aportar en cancha.

La polémica con Nasuti

En medio de este escenario complejo, una polémica más rodea al equipo. Cristian Nasuti, tras asumir el cargo interino, enfrentó versiones sobre un supuesto “serrucho” al extécnico Jorge Célico. El exdefensor aclaró la situación: “No querían que fuera parte del cuerpo técnico. Jorge me lo hizo saber y me fui a Formativas. Me sorprende esa acusación”.

Ahora Emelec voltea esa página fijando la mirada en el partido ante Vinotinto que no solo definirá puntos clave en la tabla, sino también el pulso interno de un club que busca con urgencia un golpe de efecto futbolístico.