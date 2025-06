Emelec acelera gestiones para incorporar al peruano Alfonso Barco como nuevo refuerzo, reporta la prensa de Perú

Con el mercado de transferencias a punto de cerrarse, Emelec trabaja sin descanso para reforzar su plantel de cara al segundo semestre de la temporada. Tras casi levantar las sanciones de FIFA que limitaban su actividad en fichajes, el club azul ha intensificado las gestiones para sumar al mediocampista peruano Alfonso Barco, de 23 años, actualmente en las filas de Defensor Sporting de Uruguay.

Barco, cuyo pase pertenece a Universitario de Deportes, no continuará en el conjunto charrúa. Eso porque la dirigencia del equipo uruguayo decidió no ejecutar la opción de compra. Según medios peruanos, el jugador no contempla regresar a su país, y la oferta de Emelec figura como la más atractiva para continuar su carrera en el extranjero. Con Christian Cueva ya serían dos los peruanos en el conjunto de Guayaquil.

Emelec confirma el interés

El técnico eléctrico, Jorge Célico, confirmó en declaraciones a Radio Ovación que se iniciaron contactos con el entorno del futbolista. “Estuvimos haciendo gestiones por Alfonso Barco que está en Uruguay, pero no se pudo llegar a concretar”, comentó. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un giro favorable. “El mercado es cambiante y con el interés que hemos demostrado, la historia puede tomar otro rumbo”, recalcó.

Barco, que tiene contrato con Universitario hasta mediados de 2026, sería cedido en calidad de préstamo. Desde Lima, se asegura que el cuadro crema prefiere que el jugador continúe en el exterior, lo que facilitaría su llegada al Puerto Principal.

De concretarse la negociación, Alfonso Barco se uniría a su compatriota Christian Cueva, recientemente presentado por Emelec, conformando una sociedad peruana en el mediocampo que genera expectativa entre los hinchas. Su paso por Defensor Sporting incluye 52 partidos y tres goles, además de dos títulos de Copa Uruguay, lo que evidencia su experiencia competitiva. Este, incluso ya se despidió del club uruguayo a través de sus redes sociales.

La directiva eléctrica espera cerrar la operación en los próximos días, apostando por Alfonso Barco como una pieza clave para fortalecer el esquema de Célico en la recta final del año. Justamente el mediocampo es uno de los puntos que espera fortalecer Célico debido a la poca creación existente y que se apuntala con Cueva. Este se sumaría también a los diez refuerzos presentados por el ‘Bombillo’ para esta nueva etapa futbolística de los ‘azules’.