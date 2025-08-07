Eloy Alfaro celebra 29 años de parroquialización con desfile cívico estudiantil, arte y orgullo comunitario

La parroquia Eloy Alfaro se vistió de fiesta este jueves 7 de agosto del 2025 para conmemorar sus 29 años de vida institucional. Este rincón de Manta celebró con un desfile cívico-estudiantil, presentaciones artísticas y la participación de su comunidad. La celebración también puso en evidencia los avances y desafíos que enfrenta esta parroquia, una de las más pujantes de Manta.

El festejo comenzó con un desfile que partió desde la calle 321, frente al Subcentro de Salud Daniel Acosta, y recorrió la calle principal de la parroquia hasta culminar frente a la iglesia San Patricio. Estudiantes de la Unidad Educativa Teresa de Calcuta cautivaron al público con sus bastoneras, quienes deleitaron a los asistentes con coreografías.

Los más pequeños interpretaron canciones y presentaciones artísticas que arrancaron aplausos de los vecinos que se congregaron desde temprano. La tribuna de autoridades, ubicada frente a la iglesia San Patricio en la calle 319, acogió a figuras como el vicealcalde Víctor Chávez, quien destacó los 58 años de asentamiento de la parroquia y su crecimiento. “Eloy Alfaro es un ejemplo de resiliencia y desarrollo, pero aún hay retos por superar”, afirmó.

Durante la semana previa, la parroquia tuvo una agenda llena de actividades como la elección de la reina.

En el desfile participaron las concejalas Diana Flores, Jéssica Mero, Richard Delgado e Ignacio Anchundia (concejal alterno). Además, un grupo de adultas mayores rindió un homenaje con presentaciones que resaltaron la riqueza cultural de la zona.

Seguridad, un tema pendiente en la parroquia en la celebración

Sin embargo, la celebración también sirvió para reflexionar sobre los desafíos pendientes. Enrique Flores, ciudadano, dijo que la seguridad sigue siendo una preocupación para los habitantes, quienes piden mayor presencia policial y estrategias para combatir la delincuencia.

Por su parte, Félix Cevallos, residente de la parroquia desde hace 47 años, expresó su satisfacción por los avances, pero señaló que aún hay trabajo por hacer. Él se refirió a que la regeneración de la calle 321 debió estar lista hace meses, pero recién ayer se culminaban trabajos junto a su casa, ubicada junto al puente. “Esta comunidad ha crecido mucho, pero necesitamos más seguridad para vivir tranquilos”, comentó mientras observaba el desfile cerca del puente de la calle 321.

En términos de infraestructura, la calle 321, una de las principales calles de la parroquia, ha sido regenerada, pero aún hay detalles por concluir.

En marzo pasado, Eliana Zambrano, directora de Obras Públicas, explicó que el retraso de la regeneración de la calle 321 se dio por un rediseño completo del proyecto. La obra es financiada por el Banco de Desarrollo y es ejecutada por el Consorcio 1, 2 y 3 con una inversión de 1,7 millones de dólares.

A la sesión solemne sí acudió la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso.