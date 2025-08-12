COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Ecuatorianos

Elche le tiene la mirada puesta a Nilson Angulo y pone sobre la mesa una nueva oferta

La única vía para lograr la salida de Angulo sería mediante una oferta económica que resulte imposible de declinar para la institución de Bruselas.
Nilson Angulo lleva dos goles con el Anderlecht, uno en el torneo local y otro en Conference League.
Nilson Angulo lleva dos goles con el Anderlecht, uno en el torneo local y otro en Conference League.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

El destacado arranque de temporada de Nilson Angulo en el Anderlecht ha despertado un marcado interés desde España, donde el Elche busca incorporarlo pese a que el club belga lo ha catalogado como intransferible.

El extremo ecuatoriano, de 22 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tras debutar en las Eliminatorias con la Selección de Ecuador frente a Brasil, se consolidó como titular indiscutible en el arranque de la presente campaña, sumando dos goles y una asistencia en apenas seis partidos disputados.

El motivo del Elche para fichar a Angulo

La capacidad de Angulo para desequilibrar por la banda izquierda y su velocidad en el uno contra uno lo han convertido en una pieza clave en el esquema del Anderlecht. Estas cualidades encajan en cualquier proyecto competitivo. Precisamente esas virtudes han llevado al Elche a priorizar su fichaje, a pesar de que la primera propuesta del club español ya la rechazaron.

Según el medio belga Sudinfo, la dirigencia franjiverde retomará las conversaciones con el Anderlecht en busca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, la única vía para lograr la salida de Angulo sería mediante una oferta económica que resulte imposible de declinar para la institución de Bruselas.

El Elche no cuenta con un presupuesto amplio para fichajes, lo que complica la operación. No obstante, el jugador figura como la principal apuesta para reforzar al plantel. Debido a esto no se descartan nuevas maniobras financieras para intentar concretar la transferencia del ecuatoriano.

Por su parte, Nilson Angulo no siente urgencia por cambiar de aires. Su actual protagonismo en el Anderlecht, sumado a la proximidad del Mundial, le ofrece la continuidad necesaria para mantenerse en el radar de Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador. Formado en Liga de Quito, el atacante prioriza su crecimiento deportivo y no se precipitará en tomar una decisión que pueda comprometer su proyección internacional.

Gol de Nilson en torneo europeo

En la UEFA Conference League, durante la tercera fase previa, el extremo tricolor marcó un gol clave en la victoria por 3-0 del conjunto belga sobre el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Su anotación, un verdadero golazo, abrió el camino para el triunfo y lo consolidó como una pieza importante en el esquema del club.

El partido en el que marcó Angulo se desarrolló el pasado 7 de agosto del 2025. Tras ser sustituido en el minuto 77, recibió el reconocimiento de la afición y la prensa local por su desempeño.

