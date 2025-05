El TCE archiva denuncia en contra de Daniel Noboa, el proceso fue iniciado por Jorge Escala, excandidato presidencial

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ratificó la inocencia del Presidente Daniel Noboa y archivó la denuncia presentada en su contra por presuntas infracciones electorales durante la campaña presidencial de 2025. La resolución se emitió este martes 20 de mayo por el juez Joaquín Viteri, quien concluyó que no se acreditó la materialidad de las supuestas faltas imputadas al mandatario.

La denuncia la presentaron el excandidato presidencial de Unidad Popular, Jorge Escala, junto a Geovanny Atarihuana y otros dirigentes, quienes acusaron a Noboa de no haber solicitado licencia para hacer campaña electoral mientras ejercía la Presidencia. También lo señalaron por supuesto uso indebido de recursos públicos y por inducir al voto en actos oficiales.

Sin embargo, en su sentencia, el juez Viteri aclaró que el Presidente Noboa no estaba obligado a pedir licencia para participar en el proceso electoral, ya que su postulación no correspondía a una reelección, sino a la continuación de un mandato que había asumido tras la disolución anticipada de la Asamblea Nacional en 2023. Esta interpretación está respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en la sentencia interpretativa Nro. 002-10-SIC-CC establece que en estos casos no aplica la obligación de solicitar licencia.

Daniel Noboa delegó la Presidencia

El juez también señaló que, aunque Daniel Noboa no solicitó licencia formal, en los días en que participó en actos proselitistas delegó sus funciones en la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert, designada vicepresidenta encargada por decreto presidencial.

Otro punto clave en la resolución fue la falta de pruebas presentadas por los denunciantes durante la audiencia oral. Aunque se mencionaron medios probatorios como publicaciones en medios de comunicación, ninguno se presentado formalmente en la audiencia para sustentar la denuncia. Por ello, el juez concluyó que no se cumplió con el requisito legal de acreditar la infracción electoral.

Noboa ganó en la segunda vuelta

“Mal se puede pretender atribuir responsabilidad al legitimado pasivo, toda vez que el denunciante no ha logrado desvanecer la garantía de presunción de inocencia”, señaló Viteri en su fallo. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada por los denunciantes ante el mismo Tribunal Contencioso Electoral.

Este fallo despeja dudas sobre la legalidad de la participación de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de 2025, en las que resultó ganador en segunda vuelta, y reafirma la interpretación constitucional sobre las condiciones de la licencia para candidatos que ejercen la Presidencia en situaciones excepcionales.

Según el TCE, archivó la denuncia contra Daniel Noboa por falta de pruebas y confirmó que no cometió infracción electoral al no solicitar licencia para hacer campaña, al no tratarse de una postulación a reelección conforme a la normativa vigente.