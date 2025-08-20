COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
El secreto para una humita ecuatoriana perfecta en casa

La humita ecuatoriana es un plato tradicional de maíz, que combina sabores ancestrales. Aprende a prepararla con esta guía detallada, ideal para compartir en familia.
La humita es un plato típico de maíz molido envuelto en hojas de choclo que enamora a los comensales en Ecuador.

Familias y cocineros la preparan para mantener viva la tradición culinaria ecuatoriana, la misma que también incluye otros envueltos como tongas, hayacas y maitos.

Origen y contexto de la humita

La humita es un platillo emblemático de la gastronomía ecuatoriana. Se elabora con maíz fresco, ingrediente central de la dieta en casi todas las regiones del país.

Tradicionalmente se consume en festividades o en reuniones familiares. La receta puede variar ligeramente según la región, pero la base es maíz molido, queso fresco y envoltorio de hojas de choclo.

Ingredientes necesarios

Para preparar cuatro humitas se necesitan: 6 choclos frescos (maíz tierno), 200 g de queso fresco rallado, 2 huevos, 1/2 taza de mantequilla derretida, 1/4 taza de leche, 1 cucharadita de polvo de hornear, sal al gusto y hojas de choclo para envolver.

Los ingredientes deben ser frescos para garantizar el sabor auténtico.

Paso a paso para preparar la humita

Desgranar y moler el maíz: Retire los granos de los choclos con un cuchillo y muélalos en un procesador o molinillo hasta obtener una pasta suave.

Mezclar los ingredientes: En un recipiente grande, combine la pasta de maíz con los huevos, la mantequilla, la leche, el polvo de hornear y la sal. Agregue el queso rallado y mezcle hasta que quede homogéneo.

Preparar las hojas: Lave las hojas de choclo y séquelas. Coloque 2 cucharadas de masa en el centro de cada hoja, doble y amarre con tiras de la misma hoja.

Para finalizar cocine las humitas al vapor en una olla grande durante 40-50 minutos. Verifique que estén firmes al tacto. Sirva caliente, acompañadas de café o chocolate caliente, como es tradición en Ecuador.

Consejos prácticos para una humita perfecta

Use choclos tiernos para una textura suave. Si no encuentra hojas de choclo, puede usar papel aluminio, aunque el sabor será menos auténtico. Asegúrese de que las humitas estén bien envueltas para evitar que se deshagan durante la cocción. Importancia cultural

La humita no solo es un alimento, sino un símbolo de identidad ecuatoriana. En comunidades indígenas, su preparación es un acto colectivo que refuerza la unión familiar.

Variaciones regionales

Las humitas suelen ser saladas. Sin embargo, pueden incluir un toque de azúcar. Mientras que en algunas recetas se añade cebolla frita o achiote para dar color.

La versatilidad de la humita permite adaptarla a gustos personales, manteniendo su esencia ecuatoriana. El café es su mejor acompañamiento. (13).

