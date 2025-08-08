COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol

El Real Madrid opta por los colores azul y blanco para su tercera equipación de la temporada 2025/26

La camiseta diseñada por 'adidas' incorpora la última tecnología de la marca deportiva alemana.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El Real Madrid opta por los colores azul y blanco para su tercera equipación de la temporada 2025/26
Los aficionados han mostrado su ilusión con el nuevo diseño de la tercera equipación y piden usarla más a menudo.
El Real Madrid opta por los colores azul y blanco para su tercera equipación de la temporada 2025/26
Los aficionados han mostrado su ilusión con el nuevo diseño de la tercera equipación y piden usarla más a menudo.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

El Real Madrid y ‘adidas’ presentaron este viernes 8 de agosto la tercera equipación del club madridista para la temporada 2025-2026. La indumentaria cuenta con predominancia de los colores azul y blanco y con un diseño inspirado también en el Santiago Bernabéu y sus asientos.

Así, según indicó la marca deportiva en nota de prensa, el diseño de la camiseta, en un vibrante azul ‘Bluebird’, «se inspira en los icónicos asientos del Bernabéu y combina el legado del Real Madrid con un estilo contemporáneo, pensado para que tanto jugadores como aficionados lleven consigo la energía del estadio allá donde vayan».

Real Madrid y una elegante vestimenta

Además, por primera vez, las tres bandas blancas de ‘adidas’ en las mangas presentan un acabado dentado, «inspirado en las líneas características del ADN de la marca, aportando un toque clásico y distintivo» a la camiseta del Real Madrid. En la parte superior de la espalda, justo bajo el cuello, se incorpora un detalle en amarillo con las siglas ‘RMCF’, que remata el diseño «con un guiño exclusivo al club», mientras que la firma también incorpora su emblemático logotipo ‘Trefoil’.

Diseñada para el máximo rendimiento, la camiseta incorpora la última tecnología de la marca deportiva alemana ‘adidas’ «para ofrecer a los jugadores la confianza necesaria en los momentos de mayor exigencia». De este modo, la versión de competición está confeccionada con materiales avanzados que favorecen la ventilación y ayudan a mantener la frescura durante el juego. La versión para aficionados incluye tejidos absorbentes que eliminan el sudor y mantienen el cuerpo seco.

Preparación para lo que se viene

El Real Madrid de la mano de Xabi Alonso se prepara para lo que será esta nueva temporada de LaLiga española. El club, tras un paso con más dudas que certezas en el Mundial de Clubes 2025 trabaja en el engranaje de sus nuevos refuerzos. El inicio de los ‘blancos’ en este torneo será ante el Osasuna. El compromiso será el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El asambleísta Fernando Cedeño manifiesta que la consulta popular de Daniel Noboa es un distractor político

El secreto detrás de las pupusas, el plato más querido por los salvadoreños

Iñigo Martínez se unirá a Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Al Nassr

Feriado del 10 de agosto: Inocar advierte sobre oleaje moderado en Ecuador

El Nacional pierde juicio por deudas con Jerry Parrales y suma más problemas económicos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El asambleísta Fernando Cedeño manifiesta que la consulta popular de Daniel Noboa es un distractor político

El secreto detrás de las pupusas, el plato más querido por los salvadoreños

Iñigo Martínez se unirá a Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Al Nassr

Feriado del 10 de agosto: Inocar advierte sobre oleaje moderado en Ecuador

El Nacional pierde juicio por deudas con Jerry Parrales y suma más problemas económicos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El asambleísta Fernando Cedeño manifiesta que la consulta popular de Daniel Noboa es un distractor político

El secreto detrás de las pupusas, el plato más querido por los salvadoreños

Iñigo Martínez se unirá a Cristiano Ronaldo y Joao Félix en Al Nassr

Feriado del 10 de agosto: Inocar advierte sobre oleaje moderado en Ecuador

El Nacional pierde juicio por deudas con Jerry Parrales y suma más problemas económicos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO